Ex-Freundin von Balotelli und Playboy-Model stirbt mit nur 38 Jahren

2013 sagte sie in einem Interview mit dem Mirror : "Ich habe mich wirklich in Mario verliebt. Er sagte mir, er wolle, dass wir uns niederlassen und eine Familie gründen."

Die 38-Jährige lernte Balotelli damals in einem Nachtclub kennen und begann mit ihm eine kurze Liaison.

In ihrem Privatleben schien es etwas turbulent zu laufen. So umgab sich Brown häufig mit berühmten Fußballern , datete 2011 den italienischen Stürmer Mario Balotelli (33) sowie 2016 den englisch-jamaikanischen Spieler Raheem Sterling (28).

Doch daraus wurde nichts. Nur sieben Monate nach dem Kennenlernen habe das Model herausgefunden, dass Balotelli ein Baby mit seiner Ex-Partnerin hat. Zudem "gab es ständig Geschichten über seine Partys mit anderen Frauen und diese 'sie ist nur eine Freundin'-SMS", so Brown.

Im November 2013 beendete die Londonerin die Beziehung, was dem Fußballstar wohl missfiel. "Mario konnte es nicht fassen und dachte, er könnte mich überreden, zu ihm zurückzukehren. Als er merkte, dass es keine Chance mehr gab, nahm er es mir sehr übel", erzählte Brown damals.

Doch nun ist das Model tot. Unter ihrem letzten Post vom Februar vergangenen Jahres trauern ihre Fans. "Das ist so traurig und schockierend. RIP", kommentierte ein Instagram-User. Ein anderer schrieb bestürzt: "Du hättest nicht so früh gehen sollen. Ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort."