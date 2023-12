Ex-GNTM-Kandidatin Viola meldet sich unter Tränen: "Hab richtig Panik"

Bremen/Berlin - Die Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Viola Beck (22) hat sich unter Tränen in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet.

Ihr helfe es etwa, einfach nicht auf die Spritze zu gucken und sich außerdem immer wieder klarzumachen, dass ihre Angst völlig irrational sei. Doch das funktioniere eben auch nicht immer.

Am Dienstag wurde sie daher wieder einmal von ihrer Angst übermannt: "Ich wollte mir für ein Projekt in den Finger stechen, um einen Blutstropfen zu kriegen, und ich habe es noch nicht geschafft", berichtete sie weiter. "Ich finde das so krass, was so etwas Kleines in mir auslöst."

Bevor sie sich nun mit etwas anderem ablenken werde, wollte sie aber ihre Gedanken noch mit ihrer Community teilen. "Vielleicht geht es Anderen ja ähnlich mit so was", so Viola.