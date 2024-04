Ex-GNTM-Model Darya zeigt sich ungeschminkt und spricht über ihre Krankheit

München - Auf Instagram ist Darya Strelnikova (31) nur perfekt gestylt zu sehen. Ihren knapp 145.000 Followern auf TikTok zeigt die Ex-" Germany’s Next Topmodel "-Teilnehmerin die "nackte Wahrheit".

Seit ihrem 14. Lebensjahr leidet die Influencerin an Schuppenflechte, wie sie auf der Social-Media-Plattform in einem Video offenbart.

Sich der Öffentlichkeit ungeschminkt zu zeigen, habe ihr "viel Überwindung und Mut" abverlangt, gestand Darya gegenüber "Bild". "Ich möchte mich nicht hinter einem Filter verstecken, wie es die Mehrheit in der Instagram- und TikTok-Welt macht. Ich bin so, wie ich bin!"

Von Lichttherapie über Salben bis hin zu Ölen habe sie schon alles ausprobiert. Das Einzige, was geholfen habe, waren sogenannte Biologika. Doch nach einiger Zeit brach sie die Therapie mit den Spritzen ab.

Der Grund: Biologika sind sehr starke Medikamente. Darya wollte "die chemischen Stoffe nicht mehr in ihrem Körper".

Ihr Freund Fabio Knez (31), den sie 2023 bei "Are You the One - Realitystars in Love" kennenlernte, unterstützt sie. "Fabio ist eine sehr große Hilfe bei meiner Erkrankung", schwärmt das Model von ihrem Partner.

"Ich hatte noch nie einen Partner, der so hinter mir stand und mir so sehr geholfen hat. Er liest sich richtig in das Thema Schuppenflechte ein und gibt mir das Gefühl, dass ich gut so bin, wie ich bin."