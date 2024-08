Ex-GNTM-Model Noëlla Mbomba: "Diese Zeit war eine der dunkelsten für mich"

Ein Unfall mit 21 Jahren brachte Noëllas Selbstwert schließlich ins Wanken. Sie stolperte, fiel in eine Glasscherbe, die ihre Arterie am linken Bein zerschnitt. Die Verletzung verheilte nicht adäquat und Noëlla musste für ein halbes Jahr im Rollstuhl sitzen.

Doch die Wahl-Berlinerin mit kongolesischen Wurzeln lässt nicht locker und arbeitet seitdem hart, und das nicht nur an ihrer Karriere, wie sie TAG24 in der Redaktion erzählte.

Die Wahl-Berlinerin arbeitet jeden Tag an ihrer Selbstliebe. © Screenshot/Instagram/noellanyoy (Bildmontage)

TAG24: Was sind Deine besten Tipps, um Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu fördern, besonders in einer Branche, die oft Druck ausübt?

Noëlla: Ich habe ein gutes Pokerface, was in der Branche oft hilft. Ich bin sehr laut und lebendig. Doch das war nicht immer so. Nach dem Unfall habe ich die Selbstliebe komplett verloren und mich versteckt. Doch dann wollte ich mir das Gefühl geben, dass es wert ist, in diesem Universum zu sein. Selbst-Push. Ich habe mir antrainiert, dass es mir gut geht.

TAG24: Wie beeinflussen soziale Medien Deiner Meinung nach die Wahrnehmung von Schönheit und die Karriere von Models?



Noëlla: Sie verändern die Wahrnehmung komplett und vermitteln das Gefühl, sich anpassen zu müssen. In Deutschland hatte ich so viele Selbstzweifel wie im Kongo nicht. Als afrikanisches Kind denkt man an Frieden und keine Essenssorgen in Deutschland.

Doch diese Sorgen sind ein Witz, weil man als Mensch auch hier traumatisiert werden kann. In Europa sind die Menschen sehr egoistisch. Das kenne ich aus Afrika so gar nicht.

TAG24: Wenn Du die Möglichkeit hättest, eine eigene Modelagentur zu gründen, welche Werte und Prinzipien würdest Du in den Mittelpunkt stellen?

Noëlla: Ich würde nur die Leute einstellen, bei denen ich das Gefühl hab, dass sie sich selbst lieben. Selbstliebe ist so wichtig. Das hat auch mit Wutkontrolle zu tun. Die richtige Energie und Aura sind superwichtig. Viele Models sind kaputt, wie auch ich, weil nach Perfektionismus gestrebt wird. Doch diesen gibt es nicht. Strahl aus, dass Du zufrieden bist, und der Rest ergibt sich!

Und zum Abschluss fügt die Kämpferin an: "Der einzige Mensch, den ich nicht enttäuschen möchte, bin ich selbst."