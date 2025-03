Ex-"GNTM"-Star Klaudia Giez spricht Tabu-Thema an: "Ein ständiger Kampf"

Berlin - Klaudia Giez (28) durchlebt schwere Zeiten! Die Trennung von ihrem Partner Adriano Salvaggio (29, "Love Island") im Dezember 2024 setzt ihr stark zu. Die frühere " Germany's Next Topmodel "-Teilnehmerin habe extrem abgenommen und leide unter Essproblemen.

Klaudia Giez (28) wünscht sich, dass Körper generell nicht kommentiert werden. © Gerald Matzka/dpa

Bei Instagram und auf TikTok schlug die sonst so verrückte Klaudia Giez ernste Töne an und adressierte in einem Video, welche psychischen und physischen Spuren das Liebes-Aus bei ihr hinterlassen habe.

"Ich habe seit der Trennung zehn Kilo abgenommen und wünsche mir einfach meinen alten Körper zurück. Es ist ein ständiger Kampf mit dem Essen", gab sie ihren rund 300.000 Insta-Abonnenten einen offenen und ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben.

"Ich möchte essen, aber ich kann einfach nicht. Das hat einfach krasse körperliche Folgen, ich habe einfach keine Kraft mehr für nichts und ich kämpfe um jedes Kilo", so Giez.

Außerdem leide die 28-Jährige an unreiner Haut und die Haare würden ihr ausfallen. Dass sich ihr Aussehen entsprechend geändert hat, war auch ihren Fans aufgefallen. Klaudia fühle sich schwach, ihre Hände zittern.