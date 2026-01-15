Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos gibt private Einblicke: "Hoffentich überleben wir das"
Berlin - Vor über 30 Jahren lernten sie sich in einem jüdischen Feriencamp kennen, seitdem sind sie unzertrennlich: Susan Sideropoulos (45) und ihr Ehemann Jakob Shtizberg (46). Was ist das Geheimnis ihrer langjährigen Liebe?
Der Ex-GZSZ-Star verriet dem Magazin "Bunte", dass sie genau danach oft gefragt werde.
Daher habe die Deutsch-Griechin gemeinsam mit ihrem Mann "beschlossen, all unsere Beziehungserfahrungen, unser Wissen als Coaches und unsere persönlichen Glückstipps weiterzugeben".
In der Rückschau hätten sie aber auch gelernt, dass Auseinandersetzungen und Krisen Bestandteil einer Beziehung seien.
"Das Verrückte ist, dass wir uns noch nie so viel gestritten haben wie bei der Vorbereitung auf dieses Seminar. Zwischendurch dachte ich nur: Hoffentlich überleben wir das!", erzählte die Fernsehmoderatorin.
Auf die Feststellung des Magazins, dass das Paar nicht nur überlebt habe, sondern auch glücklich wirke, erklärte die frühere Soap-Darstellerin: "Wir haben uns nach 30 Jahren noch einmal völlig neu kennengelernt - mit all unseren Gegensätzlichkeiten. Aber natürlich birgt es Gefahren, die eigene Beziehung komplett zu analysieren, jeden Trigger zu hinterfragen."
Susan Sideropoulos spricht über das Thema Seitensprünge
Beide betonten zugleich, wie wichtig es sei, sich gegenseitig Freiräume zu geben und offen über Bedürfnisse zu sprechen.
Shtizberg verwies dabei auf die Entwicklung, die ein Paar durchlaufe: "Liebe bedeutet nicht nur Harmonie, das meiste lernt man aus Krisen."
Zum Thema Monogamie sagte Sideropoulos, sie halte totale Offenheit für schwierig und sei überzeugt, dass nicht jede Beziehung nach traditionellen Mustern funktionieren müsse: "Ich möchte es gar nicht wissen. Obwohl ich glaube, dass ich Jakob einen Seitensprung verzeihen würde, weil es lohnenswerter ist, den Weg gemeinsam weiterzugehen."
Shtizberg ergänzte, dass Vertrauen und gemeinsame Erfahrungen die Basis für eine dauerhafte Partnerschaft bildeten: "Denn Qualität braucht Zeit, Erfahrungen, Vertrauen. Dann wird man viel mehr als Partner in der Liebe."
Seit Ende 2005 ist das Paar standesamtlich verheiratet. 2006 folgte eine jüdische Hochzeit. Die Geburt der zwei gemeinsamen Söhne Joel und Liam (*2010 und *2011) machte das Liebesglück komplett.
