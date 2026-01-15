Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos gibt private Einblicke: "Hoffentich überleben wir das"

Berlin - Vor über 30 Jahren lernten sie sich in einem jüdischen Feriencamp kennen, seitdem sind sie unzertrennlich: Susan Sideropoulos (45) und ihr Ehemann Jakob Shtizberg (46). Was ist das Geheimnis ihrer langjährigen Liebe?

Susan Sideropoulos (45) und ihr Ehemann Jakob Shtizberg (46) sind glückliche Eltern von zwei Söhnen. © Georg Wendt/dpa

Der Ex-GZSZ-Star verriet dem Magazin "Bunte", dass sie genau danach oft gefragt werde.

Daher habe die Deutsch-Griechin gemeinsam mit ihrem Mann "beschlossen, all unsere Beziehungserfahrungen, unser Wissen als Coaches und unsere persönlichen Glückstipps weiterzugeben".

In der Rückschau hätten sie aber auch gelernt, dass Auseinandersetzungen und Krisen Bestandteil einer Beziehung seien.

"Das Verrückte ist, dass wir uns noch nie so viel gestritten haben wie bei der Vorbereitung auf dieses Seminar. Zwischendurch dachte ich nur: Hoffentlich überleben wir das!", erzählte die Fernsehmoderatorin.

Auf die Feststellung des Magazins, dass das Paar nicht nur überlebt habe, sondern auch glücklich wirke, erklärte die frühere Soap-Darstellerin: "Wir haben uns nach 30 Jahren noch einmal völlig neu kennengelernt - mit all unseren Gegensätzlichkeiten. Aber natürlich birgt es Gefahren, die eigene Beziehung komplett zu analysieren, jeden Trigger zu hinterfragen."