Ex-Prince Charming erlebt Horror an Silvester: Plötzlich brennt die Dachterrasse

Bremen/Köln - Wie die meisten Menschen feierte auch Kim Tränka (32, "Prince Charming") am Sonntag ins Neue Jahr. Keine Party, wie jedes Jahr. Plötzlich stand eine Dachterrasse lichterloh in Flammen.

Kim Tränka (32) ist offensichtlich kein Fan von alljährlicher Silvester-Knallerei. © Screenshot/Instagram/kim_tnka

Verletzt wurden offenbar weder Kim noch seine Nachbarn, deren Terrasse gegen 0.30 Uhr brannte.

Die Bewohner seien vermutlich nicht Zuhause gewesen, berichtete der ehemalige Prince in seiner Story. Kims Vermutung: Eine Rakete oder ähnliches sei auf der Terrasse gelandet und habe diese entzündet. "Das war echt heftig", erinnerte sich der 32-Jährige am Tag danach in seiner Instagram-Story.

Grund genug für den Wahl-Kölner eine Warnung auszusprechen und seinem Unmut über die Silvesterknallerei Luft zu machen.

"Da kann man nochmal sehen: Man braucht kein Feuerwerk. Es ist einfach unnötig, gefährlich und für alle Menschen oder Beteiligte oder Lebewesen bullshit. Spart das Geld!"