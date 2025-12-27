Ex-"Tagesschau"-Sprecher massiv bedroht: "Dann werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen"

Hamburg - Constantin Schreiber (46) hat sich intensiv mit dem Islam beschäftigt und unter anderem ein Buch darüber geschrieben. Die Anfeindungen dafür bekommt der ehemalige " Tagesschau "-Sprecher bis heute zu spüren.

Constantin Schreiber (46) erhielt erneut eine Drohung wegen seiner Aussagen zum Islam. © Christoph Soeder/dpa

An Heiligabend wandte sich der Journalist an seine Community, sendete Weihnachtsgrüße aus dem Süden, die zum Nachdenken anregen sollten.

"Ich wünsche euch allen ein Weihnachtsfest mit Ruhe, mit Menschen, die guttun, und mit dem Gefühl, dass Verbindung möglich bleibt, gerade in unruhigen Zeiten", so Schreiber.

Doch das Echo war alles andere als besinnlich - zumindest in einem Fall. Am 2. Weihnachtsfeiertag landete eine beängstigende Nachricht in seinem Posteingang.

"Pass mal bisschen auf, was du postest und was für einen Müll du von dir gibst. WEIL: Sehe ich noch einmal nur einen Post von dir gegen den Islam, dann werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Du Heuchler! Und diese Rechenschaft wird nicht im Rahmen deutscher Gesetze sein", schrieb ein User.

Schreiber veröffentlichte die Drohung. "Ein Weihnachtsgruß der anderen Art", so der Kommentar des 46-Jährigen.