Explosion am Nürburgring: Ennesto Monté hatte "Riesen-Glück"

Frankfurt am Main - Bei einer Explosion im Fahrerlager des Nürburgrings wurden mehr als 20 Menschen teils schwer verletzt. Reality-Darsteller und Schlagersänger Ennesto Monté (49, " Das große Promi-Büßen" ) hatte eigentlich auch vorgehabt, dort anwesend zu sein, wie er auf Instagram berichtete.

Ennesto Monté (49) kann sich glücklich schätzen: Trotz Einladung war er am Freitagabend nicht am Nürburgring. © Screenshot/Instagram/ennesto.official

Der Frankfurter mit serbischen Wurzeln veröffentlichte am gestrigen Dienstagabend eine Instagram-Story, in welcher er von dem großen Glück - er spricht gewohnt vollmundig lieber von Vorherbestimmung - erzählt, das ihn von dem Besuch der Rennstrecke in der Eifel abhielt.

Am Beginn des Textes wünscht der Musiker allen Verletzten gute Besserung. Danach erzählt er seine persönliche Geschichte zu der verhängnisvollen Explosion am zurückliegenden Freitag.

Demnach war er eingeladen und sein Standort wäre direkt neben der Box 27 gewesen, in welcher es am Freitagabend zu der Detonation kam.

Weiter heißt es in dem Text von Ennesto Monté: "Ich entschied mich aber kurzfristig, meine Frau nach Paderborn zu begleiten, um unseren Sohn abzuholen" (die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst).