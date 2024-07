Ennesto Monté hat zwei Frauen zugleich und verrät intime Details

Frankfurt am Main - Reality-Darsteller und Schlagersänger Ennesto Monté (49, "Das große Promi-Büßen") ist für seine Frauengeschichten bekannt. Aktuell ist er mit zwei Partnerinnen zugleich zusammen . Kürzlich plauderte er in einem Q&A auf Instagram dazu einige interessante Details aus.

Ennesto Monté (49) konnte sich bei einem Q&A einige für ihn typische Protzereien nicht verkneifen. © Screenshot/Instagram/ennesto.official

Am Sonntagabend rief der 49-Jährige seine mehr als 77.000 Follower dazu auf, ihm Fragen zu stellen.

Wie sich kurz darauf in seinen Storys zeigte, waren seine Fans vor allem an der Doppel-Beziehung des Schlagersängers interessiert: Ennesto ist einerseits mit seiner Ehefrau liiert, mit ihr und den gemeinsamen Kindern lebt er Frankfurt am Main. Daneben pflegt er aber noch eine zweite Beziehung mit einer anderen Frau.

Diese Dreiecks-Konstellation ist offenbar nach festen Regeln organisiert. Danach gefragt, verriet der 49-Jährige, dass er stets von Montag bis Donnerstag bei seiner Frau und seinen Kindern sei. Von Freitag von Sonntag verbringe er hingegen die Zeit mit seiner Freundin.

"Zweimal im Jahr Urlaub mit Freundin, zweimal im Jahr mit der Familie" (die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst), verriet der Sänger ein weiteres, offenbar fest abgesprochenes Reglement.

"Und einmal im Monat darf ich machen, was ich will", heißt es zum Abschluss in der schriftlichen Antwort von Ennesto Monté