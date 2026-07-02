02.07.2026 06:45 Sie schleppt 14 Kilo Busen mit sich rum: So geht es Martina Big während der Sommerhitze

Martina Big, die vor allem durch ihre künstliche dunkle Hautfarbe und ihre Mega-Oberweite berühmt wurde, äußert sich zur Hitzewelle in Deutschland.

Von Lea Kluge

Trier - Deutschland kann nach mehreren Tagen extremer Hitze endlich wieder durchatmen. Vielen dürfte aber direkt wieder heiß werden, wenn sie das neue Foto von Model Martina Big (38) erblicken - sofern man auf einen XXL-Busen und ein künstlich verdunkeltes Erscheinungsbild steht. Die gebürtige Westdeutsche ließ sich während der Hitzeperiode in einem knappen Outfit ablichten und verriet ihren Fans, wie sie die Temperaturen erlebt hat.

Martina Big (38) kommt gut mit der Sommerhitze in Deutschland zurecht. Das sei laut eigener Aussage auf ihre Transformation zu einer "schwarzen Frau" zurückzuführen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/busty.model.martina.big Früher, als weiße Frau, mochte sie solch extreme Hitzewellen gar nicht, offenbart die 38-Jährige in einem Beitrag auf Instagram, wo sie in kurzen Shorts und einem hautengen Crop-Top auf einer Brücke posiert. "Ich empfand die Hitze als unangenehm und bekam schnell einen Sonnenbrand, wenn ich mich in der Sonne aufhielt." Damals verbrachte sie heiße Wetterphasen deshalb meistens zu Hause vor der Klimaanlage. Doch seit ihrer heftigen Transformation im Jahr 2017 hätte sich für sie nicht nur äußerlich viel verändert. "Jetzt, als schwarze Frau, liebe ich dieses heiße Wetter", schreibt Martina weiter. "An diesen heißen Tagen gehen mein Mann und ich jeden Tag nach draußen – sogar in der Mittagshitze." Dabei würde das Pärchen nicht einmal mehr Sonnencreme benötigen: "Die Hitze und die starke Sonne machen uns nichts mehr aus." Promis & Stars Lebensnotwendige OP: Jörg Dahlmann appelliert an Fans Martina glaubt, dass der Grund dafür die Verwandlung zur "Schwarzen Person" sei. 2017 unterzog sich die ehemalige Flugbegleiterin, die in der Eifel aufgewachsen ist, einem lebensverändernden Eingriff, der ihr Erscheinungsbild für immer verändern sollte.

Martina und ihr Ehemann Michael unterzogen sich beide einer speziellen Medikamentenbehandlung, die dazu führte, dass sich Haut, Haare und Augenfarbe verdunkelten. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/busty.model.martina.big

XXL-Busen-Model Martina Big fühlt sich als schwarze Frau