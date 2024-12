Fabian Kahl für tot erklärt: "Leute, die ihren moralischen Kompass über den Haufen werfen"

Leipzig - Man stelle sich vor, man öffnet YouTube und sieht plötzlich ein Video mit einer Todesmeldung - und zwar der eigenen! So erging es auch " Bares für Rares " -Star Fabian Kahl (33) - was macht das mit einem?

Fabian Kahl (33) mit Freundin Yvonne Arnolds - was machte die falsche Todesmeldung mit ihnen? © Instagram/fabian.kahl_official

Nicht genug, dass der 33-Jährige im Internet fälschlicherweise für tot erklärt wurde, auch seine Beerdigung sei ganz genau beschrieben worden. "Es ist so verrückt, weil, wenn mir was passieren würde, wären die Videos wahrscheinlich auch so, also es würden dann Fans irgendwo reinstellen und das wäre dann ernst gemeint", sagt der Antiquitätenhändler in der aktuellen Folge des MDR-Magazins "Umschau".

Spurlos sei die Meldung nicht an Kahl und seiner Lebensgefährtin vorübergegangen: "Mich hat es irgendwie schon getriggert, weil man macht sich jetzt ein bisschen mehr Gedanken, wenn Fabian alleine unterwegs ist", so Freundin Yvonne: "Es wühlt irgendwie auf." Der Trödel-Experte ergänzt: "Es bringt plötzlich dieses Thema Sterben und Tod in die Realität."

Wie eine solche Falschmeldung auch im Umfeld der betroffenen Personen wirken kann, habe Kahl ebenfalls erfahren müssen - durch ein ebensolches Video über einen seiner TV-Kollegen:

"Meine Mutter zum Beispiel hat mich angerufen und war ganz aufgelöst, weil sie gelesen hat und diese Videos gesehen hat, dass Horst Lichter verstorben sei und wie das dann jetzt weitergeht mit 'Bares für Rares'. Also sie war eine Kandidatin, die es auch wirklich geglaubt hat."