Fabian Kahl rührt mit öffentlicher Liebeserklärung: "Solange du bei mir bist..."

So viel Zärtlichkeit sorgte auch unter den Kommentierenden für Begeisterung. "So schön, ich wünsche euch viele tolle Jahre und Abenteuer und dass ihr gemeinsam glücklich alt werdet", schrieb eine Userin etwa.

Zu den Aufnahmen teilte der Trödel-Experte die Sätze: "Ich könnte an jedem Ort dieser Welt sein. Ganz egal wo. Solange du bei mir bist, ist dort auch mein Herz. Und wo mein Herz ist, da bin ich zu Hause." (Rechtschreibung in allen Zitaten angepasst)

Bei Facebook postete der gebürtige Thüringer eine romantische Fotoreihe. Darauf zu sehen: das sich küssende und sich umarmende Pärchen bei Sonnenuntergang am Strand.

Der Antiquitätenhändler gibt in den sozialen Netzwerken immer wieder Einblicke in die Partnerschaft - so durften sich Follower schon über Impressionen von zusammen unternommenen Reisen oder über intime Details einer gemeinsam durchgestandenen Heilfastenkur freuen.