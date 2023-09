Ohne Ausbildung auf Leipziger Trödel entdeckt: So kam Fabian Kahl zu "Bares für Rares"

Mit Lilo Wanders sprach Fabian Kahl über seine Anfänge bei "Bares für Rares".

Von Anna Gumbert

Leipzig - Antiquitätenhändler Fabian Kahl (31) ist bereits seit neun Jahren bei der ZDF-Erfolgsserie "Bares für Rares" dabei und überzeugt mit seiner Expertise für alte Schmuckstücke und Kunst. In einem Talk mit Travestiekünstler Lilo Wanders (68) berichtete er, dass er nur per Zufall in die TV-Branche gerutscht war - und eigentlich gar keine Ausbildung oder Ähnliches im Bereich Kunsthandel hat!

Seit Jahren gehört der 31-Jährige zur Stammbesetzung von "Bares für Rares". © ZDF/Wolfgang Zeyen Im "MOZ"-Talk in Frankfurt erinnerte sich der Leipziger daran zurück, als ihn ein Kamerateam auf dem Trödelmarkt auf dem agra-Messegelände angesprochen hatte. "Die haben Händler gecastet für ihre neue Sendung und haben mich gefragt, ob ich Lust habe, mal meinen Namen in die Kamera zu sprechen. Anfangs waren sie aber noch sehr skeptisch, weil ich so jung war und so anders aussah", berichtete der Gothic-Fan. Für den damals 22-Jährigen begann ein weiterer Bewerbungsprozess, in Zuge dessen er auch noch einmal selber bei der Produktionsfirma für "Bares für Rares" in Köln vorstellig werden und zahlreiche Fragen beantworten musste. Seitdem hat Fabian Kahl bereits für mehr als 1500 Folgen der Sendung vor der Kamera gestanden und sich als kleiner Publikumsliebling entpuppt - nicht zuletzt auch wegen seiner ungewöhnlichen Frisuren und Outfits.

Fabian Kahl schlief als Kind in einer Bibliothek