Fame Fighting: Blutiges K.o. - Calvin Blond bleibt regungslos liegen

Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es beim "Fame Fighting" zum Showdown der Realitystars.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Essen - Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es bei "Fame Fighting 3" zum Showdown der Realitystars in der Essener Gruga-Halle.

TAG24 berichtet im Liveticker.

22.04 Uhr: Paulina Ljubas weint nach dem Knockout

"Das war schon schlimm und tat weh, das zu sehen", äußerte sich Paulina Ljubas nach dem Knockout. Und fühlte auch mit dem mehrere Sekunden weggetretenen Calvin mit: "Mir tut gerade Calvin leid, bitte einen Applaus für ihn!"

Saß im Publikum: Paulina Ljubas. © Alexander Franz

22 Uhr: Tommy Pedroni siegt in blutigem Match gegen Calvin Steiner

Für den verletzten Twitch-Star MckyTV hatte sich Calvin Steiner aka Calvin Blond mit einer deutlich geringeren Vorbereitungszeit - nur eine Woche - in Ring gewagt. Seinem Gegner Tommy Pedroni verpasste er schon in der 1. Runde eine blutige Nase, steckte aber selbst auch einige Hiebe ein. Paulina Ljubas fieberte als Zuschauerin mit ihrem lädierten Boyfriend Tommy. Mit mehreren Kopfschlägen in Folge streckte Tommy seinen Konkurrenten nieder. Der erste richtige K.o. des Tages. Calvin blieb kurzzeitig regungslos auf dem Boden liegen und musste behandelt werden. Ohne ein Statement abgeben zu können, wurde der 24-Jährige rausgeführt.

Mit blutigem Gesicht und dicker Nase, aber happy: Tommy Pedroni. © Alexander Franz

Sekundenlang blieb Calvin Steiner auf dem Boden liegen und musste behandelt werden. © Alexander Franz

Tommy Pedroni streckt Calvin Blond nieder. © Alexander Franz

21.38 Uhr: Gabriela Alvez Rodriguez forciert "Fame Fighting"-Teilnahme

Gabriela "Gabby" Alvez Rodriguez könnten wir 2026 im "Fame Fighting"-Ring sehen. Im Interview nach Hatis und Jennifers Kampf sagte sie, dass sich erst mal eine würdige Gegnerin finden müsse.

21.33 Uhr: Jennifer Iglesias revanchiert sich im Ring nicht für Spuck-Attacke

Einen ordentlichen Kampf über alle drei Runden lieferten sich auch Hati Suarez und Jennifer Iglesias. Einen Tag nach Hatis Spuck-Attacke beim offiziellen Wiegen gewann die Brasilianerin einstimmig nach Punkten.

Siegerin nach Punkten: Hati Suarez. © Alexander Franz

Lange Zeit war der Kampf zwischen Jennifer Iglesias und Hati Suarez (r.) ausgeglichen. © Alexander Franz

Der zweite Brite des Abends, Callum Izzard, trat in der Neuauflage des Vorjahres-Fights erneut gegen den 2024 unterlegenen Marvin Manson an. Die beiden volltätowierten Realitystars schenkten sich in drei komplett ausgetragenen Runden nichts. Die Punktrichter ließen Geburtstagskind Manson einstimmig gewinnen. Er widmete den Sieg seiner jüngeren Schwester.

Sieger nach technischem K.o.: Marvin (l.). © Alexander Franz

Marvin Manson (r.) revanchierte sich gegen Callum Izzard. © Alexander Franz

20.37 Uhr: Echter Profi-Kampf endet ebenfalls mit technischem K.o.

Fast zur Primetime, kurz nach 20.15 Uhr, stiegen zwei echte Profikämpfer in den Ring. Oliver Ginkel, der im TAG24-Interview bestätigte, für eine perfekte Vorbereitung sieben Tage weder Sex gehabt noch masturbiert zu haben und gleichzeitig bester deutscher Boxer bis 80 Kilogramm, sowie der britische Boxer und Realitystar Idris Virgo lieferten sich einen hochkarätigen Fight. An dessen Ende ließ der Ringrichter "Are You The One - Realitystars in Love"-Oli in der 4. Runde mit einem technischen K.o. gewinnen. Abgemacht waren im Vorfeld - im Gegensatz zu den Amateuren - sechs statt drei Runden.

Sieg! Oliver Ginkel lässt sich von den 6000 Zuschauern feiern. © Alexander Franz

Oliver Ginkel (r.) siegte gegen den Briten Idris Virgo bereits in der vierten Runde. © Alexander Franz

Technisch K.o.: Idris Virgo. © Alexander Franz

20.06 Uhr: 21-jähriger Daymian Weiss haut Marco Cerullo aus dem Ring

15 Jahre Altersunterschied kamen mit Daymian Weiss (21) gegen Marco Cerullo (36) ins Rampenlicht. Marco kassierte in der 2. Runde einige saftige Schläge des Sohnes der Reality-Familie. Nach technischem K.o. ging der 21-Jährige als Sieger hervor. Marco kampflustig: "Ich hätte Bock auf ein Re-Match." Die Ex-Freundin des Verlierers mischte sich auch unter die Zuschauer. "Ich mag Marco, deshalb bin ich hier", sagte Christina Grass, nachdem sie zuvor einige Male die Hände vors Gesicht halten musste.

Marco Cerullo musste sich Daymian Weiss geschlagen geben. © Alexander Franz

Daymian Weiss (r.) hielt sich auf den Beinen. © Alexander Franz

19.50 Uhr: Yasin Cilingir auf dem Weg ins Krankenhaus

Moderator Carsten Spengemann bestätigt, dass sich der verletzte Yasin Cilingir auf dem Weg in eine Klinik befinde.

19.46 Uhr: Verletzter MckyTV will 2026 boxen

Michael Doleys aka MckyTV musste wegen eines gebrochenen Jochbeins den Kampf gegen Tommy Pedroni absagen. "Ihr werdet mich eines Tages bei Fame Fighting sehen - vielleicht nicht heute, aber irgendwann", sagte der vor zwei Tagen operierte Twitch-Star (1,3 Follower) live in der Halle.

19.41 Uhr: Raffaela Caramela schlägt Franziska Apollonia

Im ersten Frauenkampf stehen sich Franziska Apollonia und Raffaela Caramela gegenüber. Eine ausgeklügelte Boxtechnik war nicht zu erkennen und auch die Puste hielt bei den Ladys nicht ganz so lang. Die Punktrichter lassen Raffaela die meisten Zähler zukommen und Franziska als Verliererin aus dem Ring gehen. Mit einem mehr oder weniger ernst gemeinten Handshake gehen die Frauen auseinander. Raffaelas (Ex?)Freund Jeremy beglückwünschte seine "Temptation Island"-Begleitung.

Raffaela Caramela (l.) schlug Franziska Apollonia. © Alexander Franz

Franziska Apollonia (r.) kassierte zu viele Schläge. © Alexander Franz

19.18 Uhr: Ron Bielecki nächstes Jahr bei "Fame Fighting"?

"Mister Tornado" Ron Bielecki kann sich vorstellen, selbst in den Ring zu steigen. "Aber da brauche ich einen Gegner." Veranstalter Eugen Lopez wird es registriert haben und einen organisieren ...