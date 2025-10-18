Fame Fighting: Blutiges K.o. - Calvin Blond bleibt regungslos liegen
Essen - Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es bei "Fame Fighting 3" zum Showdown der Realitystars in der Essener Gruga-Halle.
TAG24 berichtet im Liveticker.
22.04 Uhr: Paulina Ljubas weint nach dem Knockout
"Das war schon schlimm und tat weh, das zu sehen", äußerte sich Paulina Ljubas nach dem Knockout.
Und fühlte auch mit dem mehrere Sekunden weggetretenen Calvin mit: "Mir tut gerade Calvin leid, bitte einen Applaus für ihn!"
22 Uhr: Tommy Pedroni siegt in blutigem Match gegen Calvin Steiner
Für den verletzten Twitch-Star MckyTV hatte sich Calvin Steiner aka Calvin Blond mit einer deutlich geringeren Vorbereitungszeit - nur eine Woche - in Ring gewagt.
Seinem Gegner Tommy Pedroni verpasste er schon in der 1. Runde eine blutige Nase, steckte aber selbst auch einige Hiebe ein. Paulina Ljubas fieberte als Zuschauerin mit ihrem lädierten Boyfriend Tommy.
Mit mehreren Kopfschlägen in Folge streckte Tommy seinen Konkurrenten nieder. Der erste richtige K.o. des Tages. Calvin blieb kurzzeitig regungslos auf dem Boden liegen und musste behandelt werden. Ohne ein Statement abgeben zu können, wurde der 24-Jährige rausgeführt.
21.38 Uhr: Gabriela Alvez Rodriguez forciert "Fame Fighting"-Teilnahme
Gabriela "Gabby" Alvez Rodriguez könnten wir 2026 im "Fame Fighting"-Ring sehen.
Im Interview nach Hatis und Jennifers Kampf sagte sie, dass sich erst mal eine würdige Gegnerin finden müsse.
21.33 Uhr: Jennifer Iglesias revanchiert sich im Ring nicht für Spuck-Attacke
Einen ordentlichen Kampf über alle drei Runden lieferten sich auch Hati Suarez und Jennifer Iglesias.
Einen Tag nach Hatis Spuck-Attacke beim offiziellen Wiegen gewann die Brasilianerin einstimmig nach Punkten.
21.07 Uhr: Geburtstagskind Marvin Manson gewinnt Tattoo-Duell gegen Callum Izzard
Der zweite Brite des Abends, Callum Izzard, trat in der Neuauflage des Vorjahres-Fights erneut gegen den 2024 unterlegenen Marvin Manson an.
Die beiden volltätowierten Realitystars schenkten sich in drei komplett ausgetragenen Runden nichts. Die Punktrichter ließen Geburtstagskind Manson einstimmig gewinnen. Er widmete den Sieg seiner jüngeren Schwester.
20.37 Uhr: Echter Profi-Kampf endet ebenfalls mit technischem K.o.
Fast zur Primetime, kurz nach 20.15 Uhr, stiegen zwei echte Profikämpfer in den Ring.
Oliver Ginkel, der im TAG24-Interview bestätigte, für eine perfekte Vorbereitung sieben Tage weder Sex gehabt noch masturbiert zu haben und gleichzeitig bester deutscher Boxer bis 80 Kilogramm, sowie der britische Boxer und Realitystar Idris Virgo lieferten sich einen hochkarätigen Fight.
An dessen Ende ließ der Ringrichter "Are You The One - Realitystars in Love"-Oli in der 4. Runde mit einem technischen K.o. gewinnen. Abgemacht waren im Vorfeld - im Gegensatz zu den Amateuren - sechs statt drei Runden.
20.06 Uhr: 21-jähriger Daymian Weiss haut Marco Cerullo aus dem Ring
15 Jahre Altersunterschied kamen mit Daymian Weiss (21) gegen Marco Cerullo (36) ins Rampenlicht.
Marco kassierte in der 2. Runde einige saftige Schläge des Sohnes der Reality-Familie. Nach technischem K.o. ging der 21-Jährige als Sieger hervor. Marco kampflustig: "Ich hätte Bock auf ein Re-Match."
Die Ex-Freundin des Verlierers mischte sich auch unter die Zuschauer. "Ich mag Marco, deshalb bin ich hier", sagte Christina Grass, nachdem sie zuvor einige Male die Hände vors Gesicht halten musste.
19.50 Uhr: Yasin Cilingir auf dem Weg ins Krankenhaus
Moderator Carsten Spengemann bestätigt, dass sich der verletzte Yasin Cilingir auf dem Weg in eine Klinik befinde.
19.46 Uhr: Verletzter MckyTV will 2026 boxen
Michael Doleys aka MckyTV musste wegen eines gebrochenen Jochbeins den Kampf gegen Tommy Pedroni absagen.
"Ihr werdet mich eines Tages bei Fame Fighting sehen - vielleicht nicht heute, aber irgendwann", sagte der vor zwei Tagen operierte Twitch-Star (1,3 Follower) live in der Halle.
19.41 Uhr: Raffaela Caramela schlägt Franziska Apollonia
Im ersten Frauenkampf stehen sich Franziska Apollonia und Raffaela Caramela gegenüber.
Eine ausgeklügelte Boxtechnik war nicht zu erkennen und auch die Puste hielt bei den Ladys nicht ganz so lang.
Die Punktrichter lassen Raffaela die meisten Zähler zukommen und Franziska als Verliererin aus dem Ring gehen. Mit einem mehr oder weniger ernst gemeinten Handshake gehen die Frauen auseinander.
Raffaelas (Ex?)Freund Jeremy beglückwünschte seine "Temptation Island"-Begleitung.
19.18 Uhr: Ron Bielecki nächstes Jahr bei "Fame Fighting"?
"Mister Tornado" Ron Bielecki kann sich vorstellen, selbst in den Ring zu steigen.
"Aber da brauche ich einen Gegner." Veranstalter Eugen Lopez wird es registriert haben und einen organisieren ...
19.08 Uhr: Chris Manazidis gewinnt das YouTuber-Duell
Trotz einiger Luftschläge hat Christos "Chris" Manazidis ("BullshitTV") den Fight gegen YouTube-Kollege André Schiebler ("ApeCrime") gewonnen.
Schiebler musste einige herbe Dinger einstecken und wurde vom Ringrichter mehrfach angezählt. In der 3. Runde beendete der Unparteiische das Gehaue nach 1:38 Minuten.
Chris habe "für alle da draußen, die gescamt wurden" gewonnen. André hatte die Veröffentlichung eines Buches eigentlich schon für 2024 angekündigt, für das viele Menschen im Voraus gezahlt hatten. Ein Release steht bis heute aus.
18.59 Uhr: Yasin Cilingir mit großen Schmerzen
Das ist ein bitteres Ende für Yasin Cilingir. Tatsächlich hat er sich die Schulter ausgekugelt.
"Macht mal Applaus für Yasin. Er ist ein Familienvater, er kämpft für seine Kinder", sagte Gegner Aleks.
Pietro Lombardi zeigte sich enttäuscht, dass sein Kumpel Yasin so den Ring verlassen musste.
18.50 Uhr: Yasin Cilingir fliegt aus dem Ring und verletzt sich
Der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Aleks Petrovic und Yasin Cilingir nimmt ein abruptes Ende.
Bereits in der 1. Runde flog Yasin über die Ringbegrenzung und landete unglücklich auf dem Rücken. Dabei hat er sich offenbar die Schulter ausgekugelt.
Fest steht damit auch: Aleks wird damit im Finale antreten.
18.34 Uhr: Tobias Pietrek gewinnt gegen Juliano Fernandez - "Nie im Leben drei Runden verloren"
Obwohl sich Juliano Fernandez als sicherer Sieger gewähnt hat, verliert er das erste Halbfinale gegen Tobias Pietrek. Beide mussten einige harte Schläge einstecken.
Doch die Ringrichter gaben Tobias mehr Punkte. Zu Julianos Leidwesen. "Ich hab nie im Leben drei Runden verloren", ärgerte er sich.
18.20 Uhr: Grugahalle Essen ist ready
Nach einem knapp dreistündigen Showlaufen auf dem roten Teppich mit so ziemlich allen Personen, die im Realitybusiness Rang und Namen haben, füllen sich die Ränge in der Essener Grugahalle.
Der erste Kampf steht kurz bevor.
Titelfoto: Alexander Franz