Fame Fighting: Nach sieben Tagen ohne Sex - Oliver Ginkel siegt in hochklassigem Profi-Kampf

Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es beim "Fame Fighting" zum Showdown der Realitystars.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Essen - Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es bei "Fame Fighting" zum Showdown der Realitystars in der Essener Gruga-Halle.

TAG24 berichtet im Liveticker.

20.37 Uhr: Echter Profi-Kampf endet ebenfalls mit technischem K.o.

Fast zur Primetime, kurz nach 20.15 Uhr, stiegen zwei echte Profikämpfer in den Ring. Oliver Ginkel, der im TAG24-Interview bestätigte, für eine perfekte Vorbereitung sieben Tage weder Sex gehabt noch masturbiert zu haben, und der britische Boxer und Realitystar Idris Virgo lieferten sich einen hochkarätigen Fight. An dessen Ende ließ der Ringrichter "Are You The One - Realitystars in Love"-Oli in der 4. Runde mit einem technischen K.o. gewinnen. Abgemacht waren im Vorfeld 6 Runden.

Oliver Ginkel (r.) siegte gegen den Briten Idris Virgo bereits in der vierten Runde. © Alexander Franz

20.06 Uhr: 21-jähriger Daymian Weiss haut Marco Cerullo aus dem Ring

15 Jahre Altersunterschied kamen mit Daymian Weiss (21) gegen Marco Cerullo (36) ins Rampenlicht. Marco kassierte in der 2. Runde einige saftige Schläge des Sohnes der Reality-Familie. Nach technischem K.o. ging der 21-Jährige als Sieger hervor. Marco kampflustig: "Ich hätte Bock auf ein Re-Match." Die Ex-Freundin des Verlierers mischte sich auch unter die Zuschauer. "Ich mag Marco, deshalb bin ich hier", sagte Christina Grass, nachdem sie zuvor einige Male die Hände vors Gesicht halten musste.

Marco Cerullo musste sich Daymian Weiss geschlagen geben. © Alexander Franz

Daymian Weiss (r.) hielt sich auf den Beinen. © Alexander Franz

19.50 Uhr: Yasin Cilingir auf dem Weg ins Krankenhaus

Moderator Carsten Spengemann bestätigt, dass sich der verletzte Yasin Cilingir auf dem Weg in eine Klinik befinde.

19.46 Uhr: Verletzter MckyTV will 2026 boxen

Michael Doleys aka MckyTV musste wegen eines gebrochenen Jochbeins den Kampf gegen Tommy Pedroni absagen. "Ihr werdet mich eines Tages bei Fame Fighting sehen - vielleicht nicht heute, aber irgendwann", sagte der vor zwei Tagen operierte Twitch-Star (1,3 Follower) live in der Halle.

19.41 Uhr: Raffaela Caramela schlägt Franziska Apollonia

Im ersten Frauenkampf stehen sich Franziska Apollonia und Raffaela Caramela gegenüber. Eine ausgeklügelte Boxtechnik war nicht zu erkennen und auch die Puste hielt bei den Ladys nicht ganz so lang. Die Punktrichter lassen Raffaela die meisten Zähler zukommen und Franziska als Verliererin aus dem Ring gehen. Mit einem mehr oder weniger ernst gemeinten Handshake gehen die Frauen auseinander. Raffaelas (Ex?)Freund Jeremy beglückwünschte seine "Temptation Island"-Begleitung.

Raffaela Caramela (l.) schlug Franziska Apollonia. © Alexander Franz

Franziska Apollonia (r.) kassierte zu viele Schläge. © Alexander Franz

19.18 Uhr: Ron Bielecki nächstes Jahr bei "Fame Fighting"?

"Mister Tornado" Ron Bielecki kann sich vorstellen, selbst in den Ring zu steigen. "Aber da brauche ich einen Gegner." Veranstalter Eugen Lopez wird es registriert haben und einen organisieren ...

19.08 Uhr: Chris Manazidis gewinnt das YouTuber-Duell

Trotz einiger Luftschläge hat Christos "Chris" Manazidis ("BullshitTV") den Fight gegen YouTube-Kollege André Schiebler ("ApeCrime") gewonnen. Schiebler musste einige herbe Dinger einstecken und wurde vom Ringrichter mehrfach angezählt. In der 3. Runde beendete der Unparteiische das Gehaue nach 1:38 Minuten. Chris habe "für alle da draußen, die gescamt wurden" gewonnen. André hatte die Veröffentlichung eines Buches eigentlich schon für 2024 angekündigt, für das viele Menschen im Voraus gezahlt hatten. Ein Release steht bis heute aus.

André Schiebler fliegt halb aus dem Ring, verliert den Kampf durch technisches K.o. © Alexander Franz

18.59 Uhr: Yasin Cilingir mit großen Schmerzen

Das ist ein bitteres Ende für Yasin Cilingir. Tatsächlich hat er sich die Schulter ausgekugelt. "Macht mal Applaus für Yasin. Er ist ein Familienvater, er kämpft für seine Kinder", sagte Gegner Aleks. Pietro Lombardi zeigte sich enttäuscht, dass sein Kumpel Yasin so den Ring verlassen musste.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt Yasin neben dem Ring. © Alexander Franz

18.50 Uhr: Yasin Cilingir fliegt aus dem Ring und verletzt sich

Der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Aleks Petrovic und Yasin Cilingir nimmt ein abruptes Ende. Bereits 1. Runde flog Yasin über die Ringbegrenzung und landete unglücklich auf dem Rücken. Dabei hat er sich offenbar die Schulter ausgekugelt. Fest steht damit auch: Aleks wird damit im Finale antreten.

Yasin Cilingir und Aleks Petrovic fliegen über die Ringbegrenzung. © Alexander Franz

18.34 Uhr: Tobias Pietrek gewinnt gegen Juliano Fernandez - "Nie im Leben drei Runden verloren"

Obwohl sich Juliano Fernandez als sicherer Sieger gewähnt hat, verliert er das erste Halbfinale gegen Tobias Pietrek. Beide mussten einige harte Schläge einstecken. Doch die Ringrichter gaben Tobias mehr Punkte. Zu Julianos Leidwesen. "Ich hab nie im Leben drei Runden verloren", ärgerte er sich.