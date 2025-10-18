Fame Fighting: Yasin Cilingir scheidet schwer verletzt gegen Aleks Petrovic aus

Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es beim "Fame Fighting" zum Showdown der Realitystars.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Essen - Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es bei "Fame Fighting" zum Showdown der Realitystars. TAG24 berichtet im Liveticker.

19.08 Uhr: Chris Manazidis gewinnt das YouTuber-Duell

Trotz einiger Luftschläge hat Christos "Chris" Manazidis den Fight gegen André Schiebler gewonnen. Schiebler musste einige herbe Dinger einstecken und wurde vom Ringrichter mehrfach angezählt. In der 3. Runde beendete der Unparteiische das Gehaue nach 1:38 Minuten. Chris habe "für alle da draußen, die gescamt wurden" gewonnen. André hatte die Veröffentlichung eines Buches eigentlich schon für 2024 angekündigt, für das viele Menschen im Voraus gezahlt hatten. Ein Release steht bis heute aus.

18.59 Uhr: Yasin Cilingir mit großen Schmerzen

Das ist ein bitteres Ende für Yasin Cilingir. Tatsächlich hat er sich die Schulter ausgekugelt. "Macht mal Applaus für Yasin. Er ist ein Familienvater, er kämpft für seine Kinder", sagte Gegner Aleks. Pietro Lombardi zeigte sich enttäuscht, dass sein Kumpel Yasin so den Ring verlassen musste.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt Yasin neben dem Ring. © Alexander Franz

18.50 Uhr: Yasin Cilingir fliegt aus dem Ring und verletzt sich

Der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Aleks Petrovic und Yasin Cilingir nimmt ein abruptes Ende. Bereits 1. Runde flog Yasin über die Ringbegrenzung und landete unglücklich auf dem Rücken. Dabei hat er sich offenbar die Schulter ausgekugelt. Fest steht damit auch: Aleks wird damit im Finale antreten.

Yasin Cilingir und Aleks Petrovic fliegen über die Ringbegrenzung. © Alexander Franz

18.34 Uhr: Tobias Pietrek gewinnt gegen Juliano Fernandez

Obwohl sich Juliano Fernandez als sicherer Sieger gewähnt hat, verliert er das erste Halbfinale gegen Tobias Pietrek. Beide mussten einige harte Schläge einstecken. Doch die Ringrichter gaben Tobias mehr Punkte. Zu Julianos Leidwesen. "Ich hab nie im Leben drei Runden verloren", ärgerte er sich.

18.20 Uhr: Grugahalle Essen ist ready