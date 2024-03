Drei Tage vor seinem Tod: Familie erfüllte Fritz Wepper letzten Herzenswunsch

München - Am Montag schloss Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren in einem Münchner Hospiz für immer die Augen . Nur drei Tage zuvor erfüllte ihm seine Familie zusammen mit Weppers Schauspiel-Kollegin Janina Hartwig (62) einen letzten Herzenswunsch.

Susanne Kellermann (49) begleitet ihren Mann Fritz Wepper (†82) auf dem letzten Weg. © Ursula Düren/dpa

Hartwig, die über viele Jahre Seite an Seite mit Wepper für die TV-Serie "Um Himmels Willen" drehte, ist Patin des Projekts "Der Wünschewagen München/Oberbayern" des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Menschen eine letzte Wunschfahrt möglich macht.

Fritz Wepper führte seine letzte Wunschfahrt zusammen mit Ehefrau Susanne Kellermann (49), Tochter Filippa (12) und seiner langjährigen Freundin Hartwig am Freitag vor seinem Tod zum Circus Krone. Das berichtete "Bild".

"Es war Janinas Idee. Wir haben Fritz alle zusammen abgeholt. Er hatte sich seit Tagen unglaublich darauf gefreut", sagte Kellermann. "Der Circus Krone bedeutete eine Welt für ihn. Er war zum ersten Mal mit fünf Jahren dort."

Die große Löwennummer von Zirkusdirektor Martin Lacey jr. (46) sei Weppers Highlight gewesen: "Der stellte sich am Ende der Nummer direkt vor Fritz, streckte seine Arme in seine Richtung, als würde er sagen: 'Das war für dich, Fritz'. Dieser Augenblick hat sich in mein Herz gebrannt. Eine unglaublich große Geste."