"Familien-Duell"-Legende Werner Schulze-Erdel (75) pinkelt sich ins Gefängnis

Köln - Als Gameshow-Moderator sorgte Werner Schulze-Erdel in den 90er Jahren und Anfang der 2000er für beste TV-Unterhaltung. Jetzt lüftete der 75-Jährige ein langjähriges Geheimnis: Er saß im Knast!

Über 2700 Folgen lang führte Schulze-Erdel durch die tägliche RTL -Sendung "Das Familien-Duell". Zuletzt war es allerdings sehr still um ihn geworden. Erst eine pikante Beichte brachte die TV-Bekanntheit jüngst wieder zurück ins Rampenlicht.

RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich (45) moderierte im Sommer 2013 eine Promi-Neuauflage von "Das Familien-Duell". © DPA

Ein schwerwiegendes Verbrechen hat der Moderator aber nicht begangen. "Wir waren beim Theatertreffen in Wien und drei junge Männer, die dachten: 'Komm, einmal ans Burgtheater pieseln - das muss doch geil sein'. Sind dann aber verhaftet worden", erinnerte sich die TV-Legende grinsend.

Im Vergleich zu den kriminellen Dingen, die er heute jeden Tag so lesen müsse, sei seine Tat völlig "harmlos" gewesen. Im Gedächtnis ist ihm die Aktion aber dennoch bis heute geblieben.

Und wer weiß, was der beliebte Showmaster noch so auf dem Kerbholz hat. Es ist nämlich nicht das erste Geständnis des 75-Jährigen, das für Aufsehen sorgt. Als er am 2. Mai 2018 seinen Geburtstag feierte, deckte er seine lebenslange Alterslüge auf.

Sein Geburtsjahr war stets mit 1952 angegeben worden, dabei hatte Werner Schulze-Erdel bereits vier Jahre zuvor das Licht der Welt erblickt. Er feierte an diesem Tag also nicht - wie vermutet - seinen 66., sondern bereits seinen 70. Geburtstag.