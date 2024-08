Fan-Eklat um Christina Grass: "Unzufriedene und dumme Menschen"

Die aktuellen Kommentare mancher "Fans" kann und will Christina Grass nur mit Humor nehmen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christina Grass

Zur Erinnerung: Erst vor knapp zwei Monaten zog Ex-Freund Marco Cerullo (35) einen Schlussstrich unter die gemeinsame Zukunft.

Anschließend hatte die "Bachelor in Paradise"-Kandidatin nicht nur mit mentalen Herausforderungen zu kämpfen, sondern musste sich immer wieder mit fragwürdigen Kommentaren einiger "Fans" beschäftigen.

Auch diesmal bringt die Reaktion eines Followers das Fass der temperamentvollen TV-Bekanntschaft zum Überlaufen. "Getrennt wegen mehr Follower bekommen... Ist doch klar...", schien der Unbekannte den einzig wahren Grund der Trennung erkannt zu haben.

Dass es allerdings Marco war, der die Beziehung nach fünf Jahren beendet hatte, bleibt an dieser Stelle unerwähnt.

Für Christina ganz egal: Sie haute im Zuge der bloßen Unterstellung kräftig in die Tasten und ließ kein so gutes Haar am geistigen Zustand mancher Menschen in ihrer Community.