Fans in Sorge: Kranke Christina Applegate teilt überraschendes Statement

Los Angeles (USA) - Berichte über einen wochenlangen Krankenhaus-Aufenthalt hatten Fans von Christina Applegate (54) zuletzt in Sorge versetzt. Jetzt hat sich die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin erstmals selbst zu Wort gemeldet.

Christina Applegate (54) spricht seit Jahren offen über ihre MS-Erkrankung. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bereits seit Ende März soll der "Eine schrecklich nette Familie"-Star in einer Klinik behandelt werden, wie das US-Promi-Portal TMZ kürzlich berichtet hatte. Eine Sprecherin der Emmy-Preisträgerin wollte die Gerüchte bislang weder bestätigen noch dementieren.

Nun hat die 54-Jährige selbst auf die beunruhigenden Nachrichten reagiert und ihren Fans ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand gegeben.

"Vielen Dank für die Welle an Liebe und guten Wünschen", schrieb die "Dead to Me"-Darstellerin bei Instagram. Ihre gesundheitlichen Probleme seien ihr ständiger Begleiter, so Applegate. Doch sie sei "eine starke Frau" und es gehe ihr von Tag zu Tag besser, konnte sie ihre Follower zumindest fürs Erste beruhigen.

Auf ihren angeblichen Klinikaufenthalt ging die Schauspielerin nicht näher ein. Stattdessen kündigte sie eine kleine Auszeit an, um den Fokus auf ihre Genesung zu legen.