Fans rasten aus! Deutschlands schönste Kassiererin Elaine Victoria ist kaum wiederzuerkennen

Die Influencerin Elaine Victoria (20) wurde nicht nur mit einem Video von der Aldi-Kasse, sondern auch als Blondine bekannt. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

Mit ihrer langen wasserstoffblonden Mähne war die Hamburgerin einst als "Deutschlands schönste Kassiererin" bekannt geworden. Doch seit einigen Tagen ist Elaine Victoria kaum wiederzuerkennen.

Am Wochenende postete die 20-Jährige Bilder von ihrem Friseurbesuch, bei dem sie sich zunächst ihre blonden Haare in ein dunkles Braun umfärben und dann die passenden Extensions dazu einsetzen ließ. Sie selbst kommentierte den mutigen Schritt lediglich mit einem braunen Herz-Emoji.

Doch nicht bei all ihren Fans kam die Typveränderung gut an. Schon nach wenigen Stunden überschlugen sich die Kommentare unter dem Post der TikTokerin. Dabei teilten sich die Meinungen in zwei deutliche Lager.

"Ein richtig schöner Braunton geworden", "Wow sieht wirklich gut aus!" und "Steht dir", hieß es auf der einen Seite. Dazu hagelte es Vergleiche etwa mit Reality-TV-Star Paulina Ljubas (26) oder Schauspielerin Megan Fox (37). Auf der anderen Seite wurde aber auch fies gelästert: "Blond steht dir besser", "Aldi-Frau muss blond sein", "Mach wieder blond", war in den noch harmloseren Kommentaren zu lesen.

Am Ende zählt für Elaine Victoria aber wohl vor allem diese eine Meinung: "Viel besser Schatz, egal wer was sagt!", kommentierte auch ihr Mann und TikTok-Star Jamal Edin El-Bahri alias JamooTV (25) zur neuen Haarfarbe.