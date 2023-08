Fans irritiert: Ist Ex-GNTM-Kandidatin Cassy wieder Single?

Die 23-Jährige überraschte in ihrem Q&A mit ihrem Beziehungsstatus und gab Tipps gegen Liebeskummer. © Screnshot/Instagram/cassyccassau (Bildmontage)

"Schon seit fünf Monaten knapp nicht mehr", erklärte Cassy daraufhin und gab anschließend noch Tipps gegen Liebeskummer.

"Verdränge deine Gefühle nicht, heul und schrei dich aus, so lange, bis keine Tränen mehr kommen", riet sie ihrer Community. Ihr selbst habe es geholfen, sich mit Freunden zu treffen und coole Unternehmungen zu machen. Doch da sei jeder und jede anders gestrickt. "Hör auf deinen Körper, wenn er sagt, er will die ganze Nacht durchfeiern oder (...) wenn er den ganzen Tag schlafen will.. alles ist okay."

Offenbar kann die 23-Jährige nach ihrer Trennung nun wieder gut nach vorne schauen. Sogar ihren Traummann beschrieb sie ihren Fans: Er solle groß, breit und tätowiert sein und dazu einen extravaganten Style haben. Als Eigenschaften zählte sie unter anderem auf: "Tolerant, Feminist, lustig as fuck."

Doch Cassy erklärte auch, dass sie aktuell "gar nicht im Dating-Game" sei. Ob da also schon ein durchtrainierter Feminist an ihre Tür geklopft hat? Vielleicht erfahren wir es bald ...