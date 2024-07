"Fast & Furious"-Legende kommt in Tanktop auf Hochzeit von "Berlin - Tag & Nacht"-Star!

Ein Hochzeitsfoto für die Ewigkeit: Matthias Höhn (28, l.) und seine Frau Lejla (r.) posieren mit Hollywood-Star Vin Diesel (57, M.) © Screenshot/Instagram/@matthiashnofficial

Am vergangenen Donnerstag gaben sich der 28-Jährige und seine Lejla in München das Ja-Wort. Am Samstag teilten sie die romantischen Momente von ihrer Trauung gegenüber ihren Fans auf Instagram und sprachen von einem "Fiebertraum".

In einem zusammengeschnittenen Video wurden ihre Fans dabei von einem ganz besonderen Gast überrascht, der offenbar ganz zufällig in der Nähe gewesen war.

Die Rede ist von "Fast & Furious"-Hauptdarsteller Vin Diesel (57), der es sich nicht nehmen ließ, dem frischgebackenen Ehepaar seine Glückwünsche mit auf den Weg zu geben und gemeinsam mit "Mr. und Mrs. Höhn" ein Hochzeitsfoto im sportlichen Tanktop und kurzer Hose zu knipsen!

Braut Lejla, die an ihrem großen Tag ein trägerloses weißes Kleid rockte, berichtete gegenüber "Bild" am Montag, dass die Begegnung mit dem Hollywood-Star ein "reiner Zufall" gewesen sei. Diesel sei gerade in einer Limousine auf dem Weg zu einem unbekannten Drehort gewesen.