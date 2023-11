Felix Lobrecht jetzt auf OnlyFans? Das steckt dahinter!

Gibt es bald Nacktbilder von ihm? Comedian Felix Lobrecht (34). © Screenshot/Instagram/felix_lobrecht, Rolf Vennenbernd/dpa (Bildmontage)

"Leute. Big News", schrieb der Komiker in seiner Story über einem Link, der auf den ersten Blick zur Erotikplattform OnlyFans führt.

Das geblurrte Bild zeigt Felix mit freiem Oberkörper und in Verführerpose - die wiederum lässt erahnen: Die Stunden bei McFit haben sich offenbar gelohnt!

Doch wer beim Gedanken an Nackedei-Content von Lobrecht schon ganz aus dem Häuschen ist, wird beim Klick auf den Link enttäuscht. Denn der führt lediglich zum Online-Shop des Comedians.

Mit dem "Streaming-Hardticket" können sich Fans zumindest eine Aufzeichnung von Felix' Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz Arena von der diesjährigen "All You Can Eat"-Tour anschauen. Zusätzlich beinhaltet das Paket ein Special, Sticker und weiteres Bonusmaterial.

Schade eigentlich: Zu gerne hätte man gesehen, wie Felix - natürlich wie Gott ihn schuf - lasziv sein Tattoo "4:44", wohl eine Mischung aus Neuköllner Gang-Zeichen und einem Track von Jay-Z, in die Kamera hält. Vielleicht sogar auf einem Tigerfell?

Denkbar wäre auch ein Gastauftritt von Tommi Schmitt (34): Beim erotischen Tête-à-Tête könnten sich die "Gemischtes Hack"-Buddies ihre neuesten Witzkreationen ins Ohr hauchen.