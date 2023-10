Schluss mit Comedy? Felix Lobrecht ist jetzt Model

Die Posen jedenfalls sitzen wie bei den Profis und spätestens jetzt sollten sich die Stunden im McFit am Kotti ausgezahlt haben. Paris, Mailand, New York - mal sehen, auf welchen Laufstegen der Welt wir Felix Lobrecht in Zukunft bestaunen dürfen ...

Zumindest der schwarze Hoodie mit dem Logo "Hugo Ljubav" sieht so aus, als würde Felix ihn auch in seiner Freizeit anziehen.

Im Alltag ist Felix Lobrecht gerne sportlich unterwegs. © Gerald Matzka/dpa

Und die Fans? Die sind begeistert! "Wie kann man so attraktiv sein?", "Kurz verliebt" oder einfach nur "Mega", heißt es in der Kommentarspalte. Dazu werden eifrig Flammen-Emojis gepostet.

Nur ein Nutzer schreibt: "Muss man den kennen?" - doch das ist Felix Lobrecht selbst, der sich hier einen Spaß erlaubt hat. Die Antwort liefert Rin höchstpersönlich: "Vallah, beste Model EU-West."

Als wäre das alles noch nicht genug, kündigte Felix Lobrecht in der neuesten Folge des "Gemischtes Hack"-Podcasts mit Kollege Tommi Schmitt (34) eine weitere Neuigkeit an: Der Comedian hat an der Berliner Humboldt-Uni sein Studium wieder aufgenommen, um bald seinen Abschluss in Politikwissenschaft in der Tasche zu haben.

Doch keine Sorge: Als Komiker wird Felix Lobrecht, der erst kürzlich erneut den deutschen Comedypreis abgestaubt hat, seinen Fans wohl trotzdem noch eine Weile erhalten bleiben.