Felix Neureuther enttäuscht: Dieser Herzenswunsch blieb seiner Frau Miriam verwehrt

Garmisch-Partenkirchen - Die Vereinbarkeit von Kind und Karriere stellt viele junge Eltern vor eine große Herausforderung. Ex-Skirennläufer Felix Neureuther (41) erinnert sich, wie es bei ihm und seiner Frau Miriam (35), die ebenfalls Profi-Sport betrieben hatte, war. Der Deutsche Skiverband (DSV) kommt dabei nicht gut weg.

Seit Dezember 2017 sind Miriam (35) und Felix Neureuther (41) verheiratet. © Tobias Hase/dpa

In der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Pizza & Pommes" sprechen Felix Neureuther und sein Co-Host Philipp Nagel mit Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick (36) und Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause (33) über die Kompatibilität von Mutterwerden und Spitzensport.

"Beim Skifahren, da gibt es gerade, glaube ich, keine Mama, die aktiv Skirennen fährt", stellt Neureuther fest und erinnert sich an den Fall Tamara Tippler (34), der zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte:

"Es hat letztes Jahr eine Österreicherin versucht: Die ist Mama geworden und wollte dann wieder in den Leistungssport zurückkommen. Und sie hat dann nach der letzten Saison aufgehört und hat gesagt, dass sie sich vom Verband überhaupt nicht unterstützt gefühlt hat."

Die Ex-Skirennläuferin habe beklagt, dass ihr "Steine in den Weg gelegt" worden seien. "Sie war vorher wirklich gut und war dann letzten Endes chancenlos", befand Neureuther. Der ehemalige Slalom-Spezialist sieht Parallelen zu seiner Frau Miriam.