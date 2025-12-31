Ballermann-Sänger gerät in Polizeikontrolle: "Mein Penis war soooo klein"
Buchholz in der Nordheide - Kuriose Story von Andreas Winter (33): Der Ballermann-Sänger, der unter dem Namen "Andi schiebt anders" regelmäßig im Bierkönig auf Mallorca auftritt, hat sich am Dienstag schmunzelnd bei seinen Fans auf Instagram gemeldet.
Der 33-Jährige und seine Frau Alicia Melina (36), die er 2022 in der TV-Show "Liebe im Sinn" kennen und lieben gelernt hatte, haben sich am Montag spontan ein mögliches neues Auto angeschaut.
Mit einer eVB-Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung) und einem Termin bei der Zulassungsstelle im Gepäck hätten sich die beiden schließlich tatsächlich dafür entschieden, den Wagen zu kaufen und direkt mitzunehmen. Einziges Problem: die fehlenden Kennzeichen.
"Aber wir hatten ja schon eine eVB-Nummer und einen Termin bei der Zulassungsstelle. Also Google gefragt. Google sagt: 'Jo, ist möglich. Kannst du machen.' Wir also rauf auf die Autobahn", berichtete der passionierte Party-Musiker.
Doch keine fünf Minuten später seien die beiden von der Polizei kontrolliert worden. "Ich total am Zittern, aufgeregt. Dann kam auch schnell das Thema Drogen, Alkohol. Also Alkohol ja, Drogen nein. Aber natürlich war ich nüchtern. Ich war halt nur übelst aufgeregt. Mein Penis war soooo klein", witzelte Andi.
"Andi schiebt anders": Polizisten outen sich als Ballermann-Gänger
Die beiden seien von den Beamten aufgeklärt worden, dass das Fahren ohne Kennzeichen nicht erlaubt sei. Doch was war mit der Google-Recherche? Andi kleinlaut: "Weiter unten stand - was ich nicht gesehen habe - nur im gleichen Landkreis oder maximal einen Landkreis weiter. Wir mussten aber durch vier Landkreise durch."
Ende vom Lied: Andi und Alicia mussten den Wagen erst einmal stehen lassen müssen. "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Liebe Freunde, ihr braucht Kennzeichen (...). Na ja, ein bisschen Scheiße muss man auch mal erlebt haben", kommentierte der Musiker.
Kurios: Die beiden Polizisten hätten sich als Ballermann-Gänger geoutet. Zwar seien sie lieber im Megapark als im Bierkönig, aber immerhin - Andi seien sie direkt sympathisch gewesen.
Der 33-Jährige abschließend: "Wir hatten noch nie so eine geile Polizeikontrolle. Es ist noch so viel passiert. Nur will ich das nicht alles erzählen. Nicht, dass irgendeiner weiß, welche Kollegen von der Polizei gemeint sein könnten." Spannend ...
Titelfoto: Fotomontage: TAG24/Franziska Rentzsch, Instagram/andischiebtanders