Ballermann-Sänger gerät in Polizeikontrolle: "Mein Penis war soooo klein"

Buchholz in der Nordheide - Kuriose Story von Andreas Winter (33): Der Ballermann-Sänger, der unter dem Namen "Andi schiebt anders" regelmäßig im Bierkönig auf Mallorca auftritt, hat sich am Dienstag schmunzelnd bei seinen Fans auf Instagram gemeldet.

Der 33-Jährige und seine Frau Alicia Melina (36), die er 2022 in der TV-Show "Liebe im Sinn" kennen und lieben gelernt hatte, haben sich am Montag spontan ein mögliches neues Auto angeschaut.

Mit einer eVB-Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung) und einem Termin bei der Zulassungsstelle im Gepäck hätten sich die beiden schließlich tatsächlich dafür entschieden, den Wagen zu kaufen und direkt mitzunehmen. Einziges Problem: die fehlenden Kennzeichen.

"Aber wir hatten ja schon eine eVB-Nummer und einen Termin bei der Zulassungsstelle. Also Google gefragt. Google sagt: 'Jo, ist möglich. Kannst du machen.' Wir also rauf auf die Autobahn", berichtete der passionierte Party-Musiker.

Doch keine fünf Minuten später seien die beiden von der Polizei kontrolliert worden. "Ich total am Zittern, aufgeregt. Dann kam auch schnell das Thema Drogen, Alkohol. Also Alkohol ja, Drogen nein. Aber natürlich war ich nüchtern. Ich war halt nur übelst aufgeregt. Mein Penis war soooo klein", witzelte Andi.