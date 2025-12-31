"Fifty Shades of Grey"-Star mit jüngerem Mann gesichtet: Ist das ihr Neuer?

Los Angeles - Sorgt Dakota Johnson (36) etwa für ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben? Wie " TMZ " berichtete, wurde die Schauspielerin über die Feiertage bei einem auffällig vertrauten Dinner mit dem Musiker Role Model (28, bürgerlich Tucker Pillsbury ) in Los Angeles gesichtet.

Der Sänger Role Model (28, l.) und die berühmte Schauspielerin Dakota Johnson (36) sorgten am Montag für ordentlich Gesprächsstoff. © Fotomontage/REBECCA SAPP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/AMMAR ABD RABBO / FACTSTORY FOR THE RED SEA INTERNATIONAL FESTIVAL (RSFF) / AFP

In einem atmosphärisch beleuchteten Restaurant saßen die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin und der Sänger in einer kleinen Runde mit ihren Freunden. Sowohl Augenzeugen als auch Fotos sollen zeigen, wie vertraut die Promis miteinander sind. Vertieft in einem Gespräch, Seite an Seite und mit Gläsern in der Hand genossen sie sichtlich den Abend.

Besonders ins Auge fiel dabei die spürbare Nähe der beiden. Laut einem Insider soll Johnson im Laufe des Abends mehrfach die Nähe des Sängers gesucht und sich an ihn angelehnt haben.

Offiziell bestätigte die Schauspielerin die Romanze nicht, doch bereits wenige Stunden nach ihrer Sichtung brodelte bereits die Gerüchteküche. Das intime Ambiente und die vertrauten Gesten der zwei Singles ließen viel Spielraum für Fantasie.

Doch ist die "Madame Web"-Darstellerin schon bereit für eine neue Liebe? Vergangenen Sommer trennte sich Dakota nach fast acht Jahren Beziehung endgültig von Coldplay-Frontmann Chris Martin (48).

Ihre Beziehung, die von vielen Höhen und Tiefen geprägt gewesen sei, begann 2017 und mündete drei Jahre später sogar in eine Verlobung. Im Juni 2025 zog die 36-Jährige dann den Schlussstrich.