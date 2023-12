Felix Neureuther geschockt! Seine Frau Miriam verrät Familiengeheimnis

Vor Jahren trat Felix Neureuther aus der katholischen Kirche aus. Grund dafür war der Missbrauchsskandal am Kloster Ettal, das nur wenige Kilometer von Neureuthers Heimatort Garmisch-Partenkirchen entfernt liegt. Über Jahrzehnte wurden im Internat der Benediktinerabtei Schüler geschlagen und missbraucht.

"Du musst die Noten doch so beisammen haben, dass du auf gar keinen Fall durchgefallen wärst, aber für Fünfer in Religion und auch Erdkunde gibt's Geld", führte Miriam weiter aus, ehe ihr Mann das Thema mit einem "Ist doch wurscht" zur Seite kehrte.

"Der Felix verteilt Geld für Fünfer in Religion", erzählte die ehemalige Spitzensportlerin im Videopodcast " Spotlight " von und mit Ex-Nationaltorhüter René Adler (38) und Schauspieler Milan Marcus (36).

"Wenn ich eines in meinem Leben niemals verzeihen werde, dann ist es, wenn jemand ein Kind anlangt. Dann werde ich zum Tier. Das steht auch so in der Bibel", erklärte der heutige TV-Experte bei der Talkshow "3nach9" dazu im Jahr 2020.



"Da kann ich nicht mit reinem Gewissen noch Kirchensteuer bezahlen."

Im März 2019 beendete Felix Neureuther seine aktive Ski-Karriere, seitdem ist er für die ARD und den Bayerischen Rundfunk als Sportexperte im Einsatz. Mittlerweile hat er mit seiner Frau Miriam drei Kinder: die Töchter Mathilda und Lotta sowie Sohn Leo.