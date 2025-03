Felix Neureuther muss Fans vertrösten: Kollege liefert eigenartige Erklärung

Felix Neureuther (40) ist in dieser Woche nicht erreichbar. © Christian Charisius/dpa

Eigentlich erscheint jeden zweiten Mittwoch eine neue Ausgabe von "Pizza & Pommes", dem gemeinsamen Podcast von Neureuther und Nagel. Doch die neuste Folge ist nur gut zwei Minuten lang, weil Neureuther nicht dabei sein kann.

"Felix will fasten. Ihr habt richtig gehört, er will den Körper wieder richtig in Form bringen, bisschen in Shape kommen und ja, übt sich in Verzicht, kann man sagen. Also keine Pizza, keine Pommes und somit gibt's auch keine 'Pizza & Pommes'-Folge. Tut mir leid", erklärte Nagel scherzhaft und fügte hinzu:

"Ob er das bis Ostern durchziehen wird, ob er standhaft bleiben wird, werden wir sehen."

Und auch bei den Special Olympics World Winter Games, die am Samstag in Turin beginnen, wird Neureuther nicht dabei sein, wie er selbst auf Instagram verkündete. Eine Erklärung für seine Abwesenheit lieferte der ARD-Experte nicht.