Das Baby ist da! Fernanda Brandao posiert mit Söhnchen Nummer zwei

Wann und wie Klein-Brandao auf die Welt gekommen ist, hat die Mama von zwei Kindern bislang nicht verraten. Auch nicht ob Söhnchen Nummer zwei wie gewünscht in Deutschland oder doch in ihrer zweiten Heimat Schweden zur Welt kam.

Strahlend hält die 40-Jährige ihren Sohn im Arm und schreibt dazu: "Über 41 Wochen waren wir eins. Es war eine magische Erfahrung diese schöne Schwangerschaft mit dir zu genießen. Jetzt bist du in unseren Armen und bereicherst unser Leben."

Am Mittwoch teilte der Ex-"Hot Banditoz"-Star das erste Foto mit seinem Neugeborenen.

Fernanda Brandao (40) zeigte sich im März mit Baby-Kugel auf dem roten Teppich. © Franziska Renztsch/TAG24

Für ihr erstes Kind hatte sie sich eigentlich eine Hausgeburt in einer einsamen Hütte in Lappland gewünscht, erzählte sie. Stattdessen ging es für Fernanda in eine Klinik.

"Ich hatte eine schwierige erste Entbindung - eine Präeklampsie", so Fernanda weiter. Zudem musste sie da quasi alleine durch.

Ihr Partner Roman Weber jedenfalls musste mit Corona zu Hause bleiben. Das wollte das Paar keinesfalls nochmal erleben. Auch deshalb sollte die Geburt dieses Mal unbedingt in Deutschland stattfinden.

"Ich fühle mich hier einfach besser aufgehoben, was die Voruntersuchungen und die Begleitungen angeht. Wir kennen hier einen super Oberarzt, der in Schweden schon telefonisch unser Freund und Helfer war. Jetzt ist er derjenige, der das Baby dann auch zur Welt bringen darf", gab die Fitness-Trainerin bereits zu, als sie im vierten Monat schwanger war.

Ob das so geklappt hat, ist derzeit unklar. Mutter und Kind scheinen allerdings wohl auf zu sein!