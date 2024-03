Fernanda Brandao: Bei der zweiten Geburt soll alles anders werden!

Fernanda Brandao (40) zeigte stolz ihre Babykugel: Das Kind möchte sie dieses Mal in Deutschland zur Welt bringen. © TAG24/Franziska Rentzsch

Erst vor wenigen Tagen hatte der Ex-"Hot Banditoz"-Star öffentlich gemacht, im vierten Monat schwanger zu sein. Jetzt präsentierte sie ihre deutlichen Rundungen bereits stolz in einem hautengen Kleid.

Die Geburt ihres zweiten Kindes hat Fernanda schon jetzt ganz genau geplant, wie sie im Gespräch mit TAG24 verriet. "Ich hatte eine schwierige erste Entbindung - eine Präeklampsie", sagte sie.

Statt der eigentlich geplanten Hausgeburt in einer einsamen Hütte in Lappland ging es für Fernanda in eine Klinik, während ihr Partner Roman Weber mit Corona zu Hause bleiben musste.

Beim zweiten Mal wollen die Eltern deshalb nun auf Nummer sicher gehen. Die Geburt solle in Deutschland stattfinden: "Ich fühle mich hier einfach besser aufgehoben, was die Voruntersuchungen und die Begleitungen angeht. Wir kennen hier einen super Oberarzt, der in Schweden schon telefonisch unser Freund und Helfer war. Jetzt ist er derjenige, der das Baby dann auch zur Welt bringen darf", so Fernanda weiter.

Doch ihre zweite Heimat in Schweden will die Familie deshalb keineswegs aufgeben ...