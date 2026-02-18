"Fieser Prank": So führte Freundin von Ex-RB-Stürmer alle an der Nase herum

Barcelona (Spanien) - Mit ihrer vermeintlich neuen Frisur hat die Influencerin Laura "Abla" Schmitt (27) ihre Follower ganz schön hinters Licht geführt.

Laura "Abla" Schmitt (27) hat sich einen Spaß erlaubt. © Screenshot/Instagram/@lauraabla

Das Social-Media-Echo war groß, als die Freundin des ehemaligen RB-Leipzig-Kickers Dani Olmo (27) vor einigen Tagen ihre neue Kurzhaarfrisur präsentierte, dazu den Spruch "New me und selbstbewusster denn je".

Denn eigentlich war die 27-Jährige bisher immer für ihre langen blonden Haare bekannt gewesen.

Doch wie das Model nun in einem YouTube-Video auf ihrem Kanal auflöst, handelte es sich bei dem neuen Look lediglich um einen "Prank", also um einen kleinen Scherz.

Wie sich in dem Video herausstellt, setzte sie sich für die viralen Kurzhaar-Fotos nämlich einfach nur eine Perücke auf. Die sah aber so täuschend echt aus, dass sie damit ihre Follower an der Nase herumführen konnte. "Einen kleinen Spaß erlaub' ich mir natürlich", erklärt sie in dem Auflösungs-Clip.