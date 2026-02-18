Kurz nach Scheidung: Gibt es etwa einen neuen Mann in Nicole Kidmans Leben?
Los Angeles (USA) - Liegt da etwa Liebe in der Luft? Derzeit brodelt die Gerüchteküche in Hollywood und es geht dabei um eine ganz bestimmte Schauspielerin: Nicole Kidman (58). Die Berühmtheit soll den US-amerikanischen Geschäftsmann Paul Salem (62) um den Finger gewickelt haben. Doch stimmt das?
Ein Insider meldete sich nun bei der Plattform Page Six zu Wort und stellte die Situation rund um Kidmans Liebesleben klar. "Sie ist mit niemandem zusammen, aber sie ist eine alleinstehende Frau", zitierte das Portal den Informanten.
Der Grund für die Stellungnahme waren wilde Spekulationen über den Vorstandschef von MGM Resorts International, Paul Salem, der Interesse an der Hollywood-Berühmtheit gezeigt haben soll.
Doch weder die Schwärmereien des 62-Jährigen noch jegliche Interaktionen mit Kidman und ihm wurden von den beiden offiziell bestätigt.
Die anonyme Quelle verriet dem Nachrichtenportal, dass sich Kidman derzeit vor allem auf ihre Familie konzentrieren würde.
Nach ihrer Scheidung von dem Country-Sänger Keith Urban (58) Anfang des Jahres verbringe sie viel Zeit mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15).
Hat Nicole Kidmans Ex Keith Urban bereits eine neue Freundin?
Am Montag meldete sich ein enger Vertrauter von Salem bei dem Newsportal TMZ zu Wort und brachte so den Stein ins Rollen. Der Insider berichtete, dass der Unternehmer die Hollywood-Schauspielerin gern näher kennenlernen wollen würde.
Demnach verfügen Salem und Kidman über einige gemeinsame Bekannte und seien sich bereits bei Gruppentreffen begegnet. Eine Verabredung zu zweit habe es jedoch bislang noch nicht gegeben.
Wie TMZ berichtete, trennte sich der Vorstandschef 2021 von seiner damaligen Partnerin Navyn Salem. Doch wäre die Schauspielerin nur wenige Monate nach ihrer Scheidung schon für eine neue Partnerschaft? Diese Frage bleibt derzeit unbeantwortet.
Ganz anders blicke ihr Ex-Mann Urban auf die Scheidung. Wie ein weiterer Informant gegenüber Daily Mail verriet, habe der Musiker bereits eine neue Freundin.
Und das noch nicht genug: Der 58-Jährige und seine jetzige Partnerin seien womöglich schon zusammengezogen. Offiziell wurde dieses Gerücht jedoch nicht bestätigt.
Titelfoto: Fotomontage/SEBASTIEN DUPUY/KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP