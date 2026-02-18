Kurz nach Scheidung: Gibt es etwa einen neuen Mann in Nicole Kidmans Leben?

Los Angeles (USA) - Liegt da etwa Liebe in der Luft? Derzeit brodelt die Gerüchteküche in Hollywood und es geht dabei um eine ganz bestimmte Schauspielerin: Nicole Kidman (58). Die Berühmtheit soll den US -amerikanischen Geschäftsmann Paul Salem (62) um den Finger gewickelt haben. Doch stimmt das?

Die berühmte Hollywood-Ikone Nicole Kidman (58) äußerte sich bislang noch nicht zu den Gerüchten. © SEBASTIEN DUPUY / AFP

Ein Insider meldete sich nun bei der Plattform Page Six zu Wort und stellte die Situation rund um Kidmans Liebesleben klar. "Sie ist mit niemandem zusammen, aber sie ist eine alleinstehende Frau", zitierte das Portal den Informanten.

Der Grund für die Stellungnahme waren wilde Spekulationen über den Vorstandschef von MGM Resorts International, Paul Salem, der Interesse an der Hollywood-Berühmtheit gezeigt haben soll.

Doch weder die Schwärmereien des 62-Jährigen noch jegliche Interaktionen mit Kidman und ihm wurden von den beiden offiziell bestätigt.

Die anonyme Quelle verriet dem Nachrichtenportal, dass sich Kidman derzeit vor allem auf ihre Familie konzentrieren würde.

Nach ihrer Scheidung von dem Country-Sänger Keith Urban (58) Anfang des Jahres verbringe sie viel Zeit mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15).