Nostalgie-Trip für Millennials: Finch holt im neuen Track das Jahr 2008 zurück

Berlin - Mit seinem neuen Song "Drei Tage wach" schickt Finch alle 20- und 30-Somethings zurück in ihre Teenie-Jahre.

Im Reel zeigt Finch Fotos von Dingen, die die 2000er-Generation geprägt haben. © Screenshot/Instagram/finch

Mit der Zeile "Ich hab' ein Deja-vu und es ist 2008" teasert Rapper Finch in mehreren Instagram-Reels die Veröffentlichung seines neuen Songs "Drei Tage wach" an – und katapultiert damit eine ganze Generation zurück auf den Schulhof.

Im Track und in den Videos blickt er nostalgisch auf alles zurück, was besonders Millennials durch die 2000er begleitet hat.

Finch hängt auf Spielplätzen und Parkbänken herum – genau dort, wo viele damals mit ihren Digitalkameras posierten, um festzuhalten, ob der schräg geschnittene Emo-Pony wirklich perfekt lag.

In einem Reel wischt er auf einem iPad durch Fotos von 2008, die bei vielen in ihren 20- und 30ern direkt Erinnerung auslösen sollten.