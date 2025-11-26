Nostalgie-Trip für Millennials: Finch holt im neuen Track das Jahr 2008 zurück
Berlin - Mit seinem neuen Song "Drei Tage wach" schickt Finch alle 20- und 30-Somethings zurück in ihre Teenie-Jahre.
Mit der Zeile "Ich hab' ein Deja-vu und es ist 2008" teasert Rapper Finch in mehreren Instagram-Reels die Veröffentlichung seines neuen Songs "Drei Tage wach" an – und katapultiert damit eine ganze Generation zurück auf den Schulhof.
Im Track und in den Videos blickt er nostalgisch auf alles zurück, was besonders Millennials durch die 2000er begleitet hat.
Finch hängt auf Spielplätzen und Parkbänken herum – genau dort, wo viele damals mit ihren Digitalkameras posierten, um festzuhalten, ob der schräg geschnittene Emo-Pony wirklich perfekt lag.
In einem Reel wischt er auf einem iPad durch Fotos von 2008, die bei vielen in ihren 20- und 30ern direkt Erinnerung auslösen sollten.
ICQ-Blume, Emo-Pony und iPod: Finch öffnet die Erinnerungskiste einer ganzen Generation
Mit dabei: Die legendäre grün-rote ICQ-Blume, über die man sein komplettes pubertäres Leben teilte – lange bevor Instagram und TikTok überhaupt ein Thema waren.
Dazu die heilige Dreifaltigkeit des Millennial-Styles: Chucks, Karohemd und Ed-Hardy-Hose. Wer etwas auf sich hielt, kam an diesem Look nicht vorbei.
Auch prominente 2000er-Gesichter finden ihren Weg ins Video: so auch Ex-Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack (49) und Teamkollege Arne Friedrich (46). Fehlen durfte natürlich auch nicht der gute alte iPod, der jeden Schulweg zum persönlichen Main-Character-Moment machte.
Zum Schluss zeigt Finch noch ein Foto, das ihn angeblich in seiner Emo-Ära zeigt. Ob das wirklich er ist? Unklar. Sicher ist nur eins: Das Nostalgie-Gefühl kickt, sobald man den Song-Snippets lauscht.
Warum Finch im Reel permanent von einem weißen Kaninchen begleitet wird, bleibt sein Geheimnis. Vielleicht ein Hinweis auf eine Reise à la Alice im Wunderland – nur dass der Kaninchenbau diesmal direkt in die Welt von 2008 führt.
Wann genau der Track erscheint, lässt Finch offen. In den Kommentarspalten sind sich jedoch viele Fans sicher: Ab Donnerstag könnte "Drei Tage wach" schon auf Spotify landen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/finch