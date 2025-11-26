Stefanie Giesinger über ihre Schwäche: "People Pleasing ist ein Problem bei mir"

Berlin - Model Stefanie Giesinger (29) kämpft mit einem ganz menschlichen Problem: Sie kann nur schwer Nein sagen.

Bei der neuesten Ausgabe von "Experte für alles" sprechen Topmodel Stefanie Giesinger (29, r.) und Psychologin France Cerutti (49, l.) über das Thema "People Pleasing". © Bildmontage: Screenshot/instagram/franca_cerutti_psychologie

In der aktuellen Folge von "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf (42) spricht Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (29) offen über ihr "People Pleasing" – also die Tendenz, die Wünsche anderer über die eigenen zu stellen.

"Es wurde über die Jahre besser, ist aber noch ein Problem bei mir", gesteht Giesinger. So habe sie sogar einen Gastauftritt beim Finale von Germany’s Next Topmodel zunächst abgesagt – und ihn erst angenommen, als Heidi Klum (52) ihr auf Instagram entfolgte.

Die Angst, egoistisch zu wirken, habe sie oft davon abgehalten, ihre eigenen Grenzen klar zu ziehen.

Psychologin Franca Cerutti (49), die mit ihrem Podcast "Psychologie to go!" viele Menschen erreicht, beruhigt: People Pleasing lasse sich wegtrainieren.

In der Therapie erlebe sie, dass Betroffene "eine gesunde Balance finden und lernen, es ist ganz okay, Nein zu sagen."