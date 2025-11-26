Stefanie Giesinger über ihre Schwäche: "People Pleasing ist ein Problem bei mir"
Berlin - Model Stefanie Giesinger (29) kämpft mit einem ganz menschlichen Problem: Sie kann nur schwer Nein sagen.
In der aktuellen Folge von "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf (42) spricht Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (29) offen über ihr "People Pleasing" – also die Tendenz, die Wünsche anderer über die eigenen zu stellen.
"Es wurde über die Jahre besser, ist aber noch ein Problem bei mir", gesteht Giesinger. So habe sie sogar einen Gastauftritt beim Finale von Germany’s Next Topmodel zunächst abgesagt – und ihn erst angenommen, als Heidi Klum (52) ihr auf Instagram entfolgte.
Die Angst, egoistisch zu wirken, habe sie oft davon abgehalten, ihre eigenen Grenzen klar zu ziehen.
Psychologin Franca Cerutti (49), die mit ihrem Podcast "Psychologie to go!" viele Menschen erreicht, beruhigt: People Pleasing lasse sich wegtrainieren.
In der Therapie erlebe sie, dass Betroffene "eine gesunde Balance finden und lernen, es ist ganz okay, Nein zu sagen."
Stefanie Giesinger: "Ich merke erst danach, dass ich über meine eigenen Grenzen gegangen bin"
In der Show testete Klaas Stefanies Harmoniebedürfnis mit versteckter Kamera. Sie musste im Backstage-Bereich unter anderem eine versalzene Suppe probieren und 16 Autogrammkarten unterschreiben – und behielt dabei ihr Lächeln. Stefanie reflektiert:
"Ich merke erst danach, dass ich über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Das ist in mir programmiert."
Heute ist ihr klar: "People Pleaser sind gar nicht so selbstlos. Man tut es für sich selbst, weil man die Konfrontation vermeiden will." Cerutti spricht in dem Zusammenhang von sogenannten White Lies – kleinen Notlügen, die niemandem schaden.
Ihr Tipp: Man muss mit Unbequemlichkeiten rechnen und diese bewusst in Kauf nehmen.
Das Nein sollte gut verpackt werden und deutlich machen, dass es um die Sache, nicht um die Person geht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/franca_cerutti_psychologie