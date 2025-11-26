Ohne Freunde und Familie: Das einsame Begräbnis der Kessler-Zwillinge

München - Am 17. November starben die Zwillinge Alice und Ellen Kessler (†89) gemeinsam in ihrem Anwesen in Grünwald - selbstbestimmt, mit Begleitung einer Ärztin . Genauso friedlich und selbstbestimmt soll auch ihre Beerdigung ablaufen.

Alice und Ellen Kessler (†89) starben gemeinsam in Grünwald. © Jörg Carstensen/dpa

Laut "Bild" wird die Beisetzung der Kessler-Zwillinge ohne Freunde oder Feier stattfinden - alles testamentarisch geplant.

Ihre Urnen sollen im Grab ihrer 1977 verstorbenen Mutter Elsa auf dem Waldfriedhof in Grünwald beigesetzt werden. Diesen Wunsch äußerten sie bereits 2024: "Im Tode mit unserer geliebten Mutti vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch testamentarisch verfügt."

Eine große Abschiedszeremonie? Das haben sich die Zwillinge nicht gewünscht. Keine große Trauerfeier, keine Ansprachen, keine Freunde und keine Angehörigen – die Schwestern hatten am Ende niemanden aus der Familie mehr an ihrer Seite.

Voraussichtlich wird das Bestattungsunternehmen ihre Urnen leise und ohne Zeremonie in das Grab ihrer Mutter hinabsenken. Ein kurzer, schlichter Moment des Abschieds, ohne Glamour und Glitzer. Davon hatten sie im Leben schon genug.