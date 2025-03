Finch bringt rechte Fans auf die Palme: "Linke Ratte"

Rapper Finch (34) eckt auch gerne mal an. © Christoph Soeder/dpa

Die neue Single "Manchmal finde ich dich scheiße" von Feine Sahne Fischfilet erscheint am Freitag und hat als Featuregast Finch mit im Gepäck. Die Polit-Punks aus Mecklenburg-Vorpommern und den Proll-Rapper aus Brandenburg eint nicht zuletzt ihre ostdeutsche Herkunft.

Doch Feine Sahne Fischfilet verorten sich klar im linken, antifaschistischen Milieu - und eben das gefällt einigen Finch-Fans offenbar nicht. Auf Instagram meldete sich der 34-Jährige jetzt mit einem längeren Statement zu Wort.

"Was derzeit im Internet, in manchen Kommentarsektionen und auch in meinem Postfach abgeht, ist unglaublich", schrieb Finch. "Leute, die immer rumheulen, sie würden voreilig als Nazis oder Faschos verurteilt, nennen einen jetzt Antifa-Finch oder linke Ratte."

Dabei hätten sich die Leute, die sich nun aufregten, schon allein mit Blick auf die Rapper, mit denen er schon zusammengearbeitet habe, denken können, dass er kein Rechter ist, fuhr Finch fort.

Losgetreten hatte den Konflikt die Finch-Single "Wenn du dumm bist", die bereits Ende Januar erschien. Darin parodiert der Rapper den typischen AfD-Wähler und lässt von "Die da oben"-Schelte über Frauenfußball und Spritpreise bis hin zur Klimakrise kein rechtes Empörungsthema aus.