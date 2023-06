Finch über Rammstein-Vorwürfe: Wenn "meine Tochter in so einer Situation wäre..."

Berlin - Wer Finch (33) kennt, besonders noch aus den Zeiten, in denen er sich selbst "asozial" bezeichnete, der weiß, dass er nicht immer das beste Frauenbild in seinen Songs wiedergibt und auch bei Instagram tritt der Rapper immer wieder mit sexistischen Kommentaren in Erscheinung, auch wenn vieles davon wohl nur Show ist und sein Image untermauern soll.