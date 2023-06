Blowjobs unter der Bühne - Influencerin packt aus: So laufen die Afterpartys bei Rammstein ab

YouTube-Star Kayla Shyx (21) berichtet in einem ausführlichen Video von einer Afterparty mit Till Lindemann (60). © Marina Lystseva/TASS/dpa

In ihrem Fall war es ein Konzert-Besuch im Juni 2022. Kayla war noch mit einer gerade erst 18-jährigen Followerin, die ein Gewinnspiel von ihr gewonnen hat, im Olympiastadion, als sie von einer Mitarbeiterin der Band angesprochen wurden.

"After-Show-Party hört sich ja erst mal geil an", berichtet Kayla in ihrem Video, die sich bei der Einladung erst mal nichts gedacht hat, auch bei den Fragen der Mitarbeiterin. "Ihr müsst euch vorstellen: Sie war extrem nett."

Daraufhin wurden sie zur Party geführt, allerdings nicht auf die reguläre, sondern mehr "privat". Alle mussten ihren Angaben zufolge einen Covid-Test machen, selbst Stars, nur die jungen, hübschen Mädchen nicht. "Es kamen drei, vier fette Security-Männer zu uns und es wurde gesagt: Wir sollen uns alle in einer Reihe aufstellen."

An der Party vorbei fanden sie sich in einer Art Umkleideraum wieder. "Alles, was in diesem Raum war, war halt Alkohol und zwei Couches. Auf diesen Couches saßen dann so acht Mädchen aneinandergereiht. Manche von denen waren auch wirklich ein bisschen benommen."

Vorher aber mussten sie noch ihre Handys abgeben. Schon da wäre sie am liebsten wieder umgedreht, aber die Mitarbeiterin konnte ihr das ungute Gefühl nehmen. "Sie war die ganze Zeit so da wie eine Mum", erinnert sich Kayla. "Das war so durchtrieben, wie sie mit uns geredet hat. Ich war unter miesem Druck, da stehen vier Securitys und dann habe ich mein Handy da reingelegt."