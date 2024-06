Dominik Stuckmann findet 1000 Euro: Was er damit macht, sorgt für heftige Diskussion

Frankfurt am Main - Seine gute Tat, die der ehemalige " Bachelor " Dominik Stuckmann am gestrigen Mittwoch gefilmt und mit seiner Community auf Instagram geteilt hat, sorgt dort gerade für eine rege Diskussion.

Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann hat vor einem Bankautomaten 950 Euro gefunden. © Bild-Montage: Dominik Stuckmann/Instagram, Screenshot Dominik Stuckmann/Instagram

In einem Reel zeigt der 32-Jährige, was ihm da passiert ist. "Ich habe gerade 950 Euro vor dem Kassenautomaten gefunden. Da gibt's doch nicht", hört man Dominik überrascht sagen, während die Handy-Kamera auf ein stattliches Bündel Geld in seiner Hand gerichtet ist.

"Die liegen hier einfach auf der Straße und hier ist weit und breit kein Mensch", wundert er sich. Dann macht er sich auf die Suche und wird offensichtlich schnell fündig.

"Entschuldigung", spricht er einen Mann vor dessen Auto an. Ob dieser gerade eben Geld abgehoben habe, möchte Dominik wissen. Als der Mann erklärt, er habe tatsächlich 1000 Euro aus dem Automaten geholt und diese verloren, gibt ihm Dominik das Geld zurück. Den angebotenen Finderlohn lehnt er gentlemanlike ab.

"Boah! 1000 Euro - das wäre schon krass gewesen", meint er nach der Aktion. "Aber ich fühle mich jetzt einfach besser." Von seiner Community möchte der 32-Jährige nun wissen: "Was hättet ihr mit dem Geld gemacht?"