Fiona Erdmann erlebt das Dubai-Wasser-Chaos: "Die Natur ist hier komplett ausgerastet"

Berlin - Land unter in Dubai! Aus einer Wüstenstadt ist eine Wasserstadt geworden. An einem Tag ist so viel Regen gefallen wie normalerweise im ganzen Jahr. Es waren die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren.

Fiona Erdmann (35) erlebte das Unwetter in Dubai hautnah. (Bildmontage) © Britta Pedersen/dpa, Jon Gambrell/AP/dpa

Die Folge: Straßen wurden zu Flüssen, schwimmende Autos, überschwemmte Geschäfte und Chaos am Flughafen, inklusive gestrandeter Urlauber.

Mittendrin: Fiona Erdmann (35). Die ehemalige GNTM-Ikone lebt seit über sechs Jahren in der Wüsten-Metropole. So was wie am Dienstag habe sie aber noch nie erlebt.

"Es wurden schon oft schwere Regenfälle angekündigt. Ich habe es ganz ehrlich unterschätzt, wie schlimm das ist. Das war eine ganz andere Nummer", berichtet das TV-Gesicht in ihrer Instagram-Story.

Die brünette Beauty war gerade auf dem Nachhauseweg, hatte aber keine Chance gegen die Regenmassen. Nix ging mehr. Glücklicherweise fand die 35-Jährige Unterschlupf in einem Studio, musste dort mehrere Stunden ausharren.

"Nach drei bis vier Stunden habe ich dann gesagt: Ich probiere es jetzt. Ich habe dann noch eine Art Direktorin mitgenommen und sie meinte, in Indien sehen die Straßen noch schlimmer aus", so Fiona weiter. Ihre Beifahrerin entpuppte sich als echter Glücksfall. "Sie hat mich so gepusht. Hätte ich aber dieses große Auto nicht, dann wäre ich nicht nach Hause gekommen."