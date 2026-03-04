Fiona Erdmann flieht aus Dubai: "Wir haben die Ar***karte gezogen"
Berlin - Die ersten Urlauber sind bereits in Deutschland. Raus aus Dubai, zurück im sicheren Hafen. Auch Fiona Erdmann (37) hat vorerst das Land verlassen. Sie ist mit ihrem Ehemann und den drei gemeinsamen Kindern von Dubai in den Oman geflohen.
Denn seitdem Israel und USA gemeinsam Iran angegriffen haben, ist auch das Influencer-Paradies zum Ziel geworden.
"Unsere Türen haben gewackelt, unsere Fenster haben vibriert", beschreibt die Influencerin, wie sie die Raketen-Angriffe erlebt hat.
"Ich wollte zu keiner Zeit, dass meine Kinder Angst haben! Das war natürlich unumgänglich, denn die Interceptions (Abschüsse der Raketen, Anm. d. Red.) haben richtig Lärm gemacht."
Obwohl das Bling-Bling-Emirat mit all dem Glamour als eines der sichersten Länder der Welt gilt, steht der Krieg plötzlich vor der Haustür.
"Das ist eine geopolitische Spannung. Wir haben einfach die Arschkarte gezogen", empfindet sie die Situation.
Doch trotz Raketen fühlt sich die ehemalige GNTM-Kandidatin in Dubai sicher. "Hätte ich keine Kinder, wäre ich Zuhause geblieben. Mit den Kindern ging das einfach nicht. Das war kein Zustand. Mit einem Baby und zwei wilden Kindern fühlt es sich einfach besser an", so die 37-Jährige.
Fiona Erdmann: Dubai nicht das Ziel, sondern US-Militärstützpunkte
Wichtig ist ihr zu betonen, dass, obwohl die Raketen fliegen, es kein Krieg gegen Dubai ist. "Ich kann's immer wieder nur wiederholen. Dubai wird nicht angegriffen. Es werden die US-Militärstützpunkte angegriffen. Wir sind halt dummerweise nur mittendrin", fasst es die Dreifach-Mama zusammen.
Im Oman lebt es sich aber auch nicht schlecht. Die Familie erholt sich in einer tollen Unterkunft mit Pool von den Strapazen. "Wie es jetzt weitergeht: keine Ahnung." Sie habe einfach gepackt. "Jetzt leben wir von Tag zu Tag und gucken, was passiert. Wir sind dankbar hier sein zu können und wertschätzen das Leben ein mal mehr, wenn es friedlich und ruhig ist."
