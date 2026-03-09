Fiona Erdmann wehrt sich gegen Dubai-Kritiker: "Finde es ehrlich gesagt erschreckend"

Berlin - Das lässt Fiona Erdmann (37) nicht auf sich sitzen. Das Mitgefühl der Deutschen mit den Dubai-Influencern lässt zumindest zu wünschen übrig. Sie sind plötzlich mittendrin im Krisengebiet, doch der anfängliche Schock ist längst überwunden. Die Influencer betonen, wie sicher sie sich im Bling-Bling-Emirat fühlen.

Auch Dubai wurde vom Iran ins Visier genommen. © Altaf Qadri/AP/dpa

Die PR-Maschine läuft auf Hochtouren, so der Vorwurf. Selbst von einem Maulkorb ist die Rede. Davon will Fiona Erdmann nichts wissen. Auf Instagram wendet sich die Dreifach-Mama gegen die Kritiker.

Sie stellt klar: Eine Vereinbarung oder gar Bezahlung, um positiv über Dubai zu sprechen, gibt es nicht: "Schön wär's. Wenn das tatsächlich so wäre, wären wahrscheinlich viele von uns längst reich und müssten keinen anderen Job mehr machen."

Auch einen Vertrag, in dem sich die Netz-Bekanntheiten dazu verpflichten, nichts Negatives über Dubai zu schreiben, gebe es demnach nicht. "Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich habe einen solchen Vertrag noch nie gesehen, geschweige denn unterschrieben. Und ich kenne auch niemanden, der jemals dafür bezahlt wurde, einfach nur positiv über Dubai zu reden."

Dass das überhaupt so viele glauben, kann die ehemalige GNTM-Kandidatin nicht nachvollziehen: "Irgendwo stellt jemand in Deutschland diese These auf, und plötzlich springen viele darauf auf, ohne zu hinterfragen, ob daran überhaupt etwas dran ist."