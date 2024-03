Fitness-Influencerin gibt überraschenden Tipp für definierte Taille

Frankfurt am Main - Influencerin Tami Tilgner gibt ihren Fans immer wieder Fitness-Tipps. Zuletzt äußerte sich die 26-Jährige ausführlich zum Erreichen einer "definierten Taille", wobei insbesondere ihr letzter Punkt viele überraschen dürfte.

Der vierte Punkt in Tamis Liste ist jedoch von besonderer Bedeutung. Hier kommt die Influencerin auf einen Aspekt zu sprechen, den jeder bedenken sollte.

Als ersten Punkt nennt sie in dem Text zu dem Reel "langfristiges Denken". Sie bezog sich damit vor allem auf Ernährung: "Wählt eher ein leichtes Kaloriendefizit, wenn Ihr abnehmen möchtet und verbietet Euch nicht zu viel."

Die Frankfurterin veröffentlichte am gestrigen Karfreitag ein Instagram-Reel , dem sie diese Überschrift gab: "Vier Dinge, auf die ich für eine definierte Taille achte!" ( Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst ).

In einem Instagram-Reel vom gestrigen Karfreitag gibt die 26-Jährige vier Tipps für eine "definierte Taille". © Screenshot/Instagram/tamitilgner

"Genetik" ist dieser letzte Punkt überschrieben.

Der Text danach beginnt mit deutlichen Worten: "Aber machen wir uns nichts vor: Die Genetik spielt einfach eine riesige Rolle und entscheidet darüber, wo Du primär Fett einlagerst."

Bei ihr seien es die Arme, bekennt die 26-Jährige. Bis sie diese so schlank hätte, wie es ihr vorschwebt, würde ihr restlicher Körper ihr nicht mehr gefallen.

"Also bitte nehmt Euch bei allen Bemühungen an wie Ihr seid und arbeitet mit Euren Gegebenheiten, statt Euch psychisch für irgendetwas fertig zu machen", formuliert Tami Tilgner einen Appell an ihre rund 304.000 Follower.