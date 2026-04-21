Fitness-Zoff eskaliert! Das sagt Antonia Elena zu heftigen Vorwürfen von Christian Wolf

Zypern/Köln - Die nächste Runde im Fitness-Kampf zwischen Antonia Elena (32) und Ex-Freund Christian Wolf (30) ist eröffnet! Nach der Verbal-Attacke rund um vorgeworfene Heuchelei holt die Mutter seines Sohnes kurz danach schon zum Gegenschlag aus.

Antonia Elena (32) und Ex-Freund Christian Wolf (30) bekriegen sich derzeit über Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Antonia Elena

Nur wenige Stunden, nachdem der Unternehmer gegen seine Kritiker geschossen und dabei auch seine Ex-Freundin angegriffen hatte, meldet die sich wiederum im Netz, um ihre Sicht der Dinge zu schildern.

In einer ihrer neuesten Instagram-Storys wirft die Auswanderin ihrem Verflossenen vor, nicht bei den Fakten geblieben zu sein und stattdessen vom Thema abgelenkt zu haben. "So geil, wie heuchlerisch dieses Video ist, mit Rechtfertigung und Ablenkung auf andere Sachen. In der Position ist Vorbildfunktion wichtig - mit zeitgemäßen Werten."

Heißt im Klartext: Ihr Ex-Freund schweift von den gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfen um Gewaltverherrlichung ab.

"Toll, dass so viele ihre Stimme abgeben und es nicht herunterspielen. Dass sich niemand sonst äußert, ist rein aus Angst und das verstehe ich", stellt die Influencerin klar.