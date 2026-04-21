Fitness-Zoff eskaliert! Das sagt Antonia Elena zu heftigen Vorwürfen von Christian Wolf

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Die nächste Runde läuft! Influencerin Antonia Elena hat auf die teils heftigen Anschuldigungen ihres Ex-Freundes Christian Wolf reagiert.

Von Maurice Hossinger

Zypern/Köln - Die nächste Runde im Fitness-Kampf zwischen Antonia Elena (32) und Ex-Freund Christian Wolf (30) ist eröffnet! Nach der Verbal-Attacke rund um vorgeworfene Heuchelei holt die Mutter seines Sohnes kurz danach schon zum Gegenschlag aus.

Antonia Elena (32) und Ex-Freund Christian Wolf (30) bekriegen sich derzeit über Instagram.
Antonia Elena (32) und Ex-Freund Christian Wolf (30) bekriegen sich derzeit über Instagram.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Antonia Elena

Nur wenige Stunden, nachdem der Unternehmer gegen seine Kritiker geschossen und dabei auch seine Ex-Freundin angegriffen hatte, meldet die sich wiederum im Netz, um ihre Sicht der Dinge zu schildern.

In einer ihrer neuesten Instagram-Storys wirft die Auswanderin ihrem Verflossenen vor, nicht bei den Fakten geblieben zu sein und stattdessen vom Thema abgelenkt zu haben. "So geil, wie heuchlerisch dieses Video ist, mit Rechtfertigung und Ablenkung auf andere Sachen. In der Position ist Vorbildfunktion wichtig - mit zeitgemäßen Werten."

Heißt im Klartext: Ihr Ex-Freund schweift von den gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfen um Gewaltverherrlichung ab.

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"Toll, dass so viele ihre Stimme abgeben und es nicht herunterspielen. Dass sich niemand sonst äußert, ist rein aus Angst und das verstehe ich", stellt die Influencerin klar.

Das sagt Antonia Elena zu Vorwürfen der Liebes-Sabotage

Auslöser für den Social-Media-Beef war eine mutmaßlich gewaltverherrlichende Aussage des "More"-Mitgründers.
Auslöser für den Social-Media-Beef war eine mutmaßlich gewaltverherrlichende Aussage des "More"-Mitgründers.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf, Screenshot/Instagram/Antonia Elena

Auslöser der harten Debatte ist ein umstrittener Kommentar des Fitness-Unternehmers, indem er darauf anspielt, Wissenschaftlerin Sophie Imhof (29) "ins Gesicht treten" zu wollen.

Die 29-Jährige hatte Wolfs Aussagen zum Thema Herzinfarkt und Schlaganfälle auf den Prüfstand gestellt und laut dem 30-Jährigen bewusst gelogen und wichtige Passagen in ihrem Video herausgeschnitten, um den Unternehmer falsch dastehen zu lassen.

Ebenfalls thematisieren will Antonia Elena die Anschuldigung, dass sie sich genau dann öffentlich gegen ihren Ex zu Wort meldet, wenn dieser mit Romina Palm (26) und der gemeinsamen Tochter auf Wolke sieben schwebe.

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"Interessant, wie schnell nach meiner Positionierung plötzlich Liebesbeweise gepostet werden. Ich lasse mich davon nicht ablenken", schreibt Antonia Elena.

Da scheint das letzte Wort alles andere als gesprochen ...

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf, Screenshot/Instagram/Antonia Elena

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