Fler schließt sein Label "Maskulin" endgültig

Berlin - Nach Bushido (45) mit seinem Label "EGJ" macht jetzt auch Rap-Kollege Fler (41) Schluss mit "Maskulin". Ein neues Label steht schon in den Startlöchern.

Rapper Fler (41) will im Jahr 2024 mit einem neuen Label namens "Flamboyant Entertainment" durchstarten. © screenshot/instagram/fler (Bildmontage)

Was sich in den vergangenen Wochen und Monaten andeutete, konnte der 41-Jährige vor wenigen Tagen offiziell in einer Instagram-Story bestätigen.

Auf die Frage, wie das neue Label denn heißen werde, antwortet der gebürtige Berliner: "Flamboyant Entertainment".

"Maskulin" gehörte über Jahre hinweg zu den absoluten Klassikern, wenn es um Labels, speziell im Bereich Rap-Musik, ging.

Viele bekannte Künstler wie Animus, Silla oder Jali standen eine Zeit lang beim Label von Fler unter Vertrag. Allerdings war das große Problem die Beständigkeit. "Maskulin" war dafür bekannt, dass viele Rapper kamen, sich aber auch nach einiger Zeit schon wieder verabschiedeten.

Fler kündigte bereits vor wenigen Wochen an, im Jahr 2024 mit einem neuen Team im Rücken und einem neuen Label an den Start zu gehen. Welche neuen Künstler der 41-Jährige schon in der Hinterhand hat, verriet er bislang noch nicht.