Flirt-Alarm im "Big Apple": Hat es zwischen diesen beiden Superstars gefunkt?

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton und Schauspielerin Sofia Vergara sollen bei einem Date am Dienstag in New York schmachtende Blicke ausgetauscht haben.

Von Florian Mentele

New York (USA) - Läuft da was zwischen Formel-1-Pilot Lewis Hamilton (40) und Schauspielerin Sofia Vergara (52)? Am Dienstag sollen die beiden Stars bei einem Date schmachtende Blicke ausgetauscht haben. Da die Formel 1 aktuell pausiert, kann sich Lewis Hamilton (40) auf sein Privatleben konzentrieren. © Andre Penner/AP/dpa Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, trafen sich der siebenfache F1-Weltmeister und die "Modern Family"-Darstellerin zum Mittagessen in New York City - und offenbar sind dabei mächtig Funken geflogen! Demnach flirteten die beiden ganz ungeniert an einem Fensterplatz in einem Restaurant in der Innenstadt und ließen sich auch von einigen Freunden nicht aufhalten, die sich später dazugesellten. Andere Besucher hätten der Nachrichtenseite zudem verraten, dass Vergara völlig vertieft an den Lippen des Briten gehangen und ihr Essen kaum angerührt habe. Schnappschüsse zeigen, wie die Kolumbianerin und der Rennfahrer sich bis über beide Ohren angrinsen - die Chemie scheint jedenfalls zu stimmen. Und verfügbar für ein neues Liebes-Abenteuer wäre das Duo wohl auch. Sofia Vergara und Lewis Hamilton sind Single Sofia Vergara (52) war zuletzt in der erfolgreichen Netflix-Miniserie "Griselda" zu sehen. © Frazer Harrison/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Vergara hatte sich im Sommer 2023 nach sieben Jahren Ehe von ihrem Schauspiel-Kollegen Joe Manganiello (48) getrennt. Anschließend soll die 52-Jährige mit dem Orthopäden Justin Saliman zusammen gewesen sein. Zumindest postete sie auf Instagram Bilder aus einem gemeinsamen Italien-Urlaub. Im Oktober 2024 erzählte sie dem Magazin Us Weekly jedoch, dass sie im Moment wieder Single sei. Außerdem offenbarte sie gegenüber Access Hollywood erst vor wenigen Tagen, dass sie sich für das angebrochene Jahr einen "neuen Freund oder Liebhaber" wünsche. Bahn frei also für Hamilton und ein mögliches Glamour-Paar? Der Engländer war seit seiner Trennung 2016 von Sängerin Nicole Scherzinger (46) offiziell mit niemandem mehr zusammen.

