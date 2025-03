Abgefüllt und vergewaltigt? Realitystar nach schweren Vorwürfen fassungslos

Sie könne nicht verstehen, warum man etwas so Privates an die Öffentlichkeit bringen muss, zumal es die Unwahrheit sei. "Ich kann euch sagen: Ich habe Gigi weder abgefüllt noch verge …", beteuert die Kölnerin .

Gleich in der ersten Doppelfolge von "Couple Challenge" kam es zum Entscheidungsspiel zwischen Paulina Ljubas (28, v.l.n.r.), Tommy Pedroni (29), Sandra Sicora und Tobi Wegener (31). © RTLZWEI

Darüber hinaus kritisiert sie, dass Tommy und Paulina die Nachricht überhaupt vorgelesen haben.

"Ich finde, das ist so ein sensibles Thema. Wie man überhaupt lachend da sitzen und das vorlesen kann, ist mir ein Rätsel. Es gibt genug Leute, die betroffen sind, und mir so etwas zu unterstellen, ist eine Katastrophe", findet Sandra deutliche Worte.

Offensichtlich überlegt die ehemalige "Are You The One"-Kandidatin nun sogar, rechtliche Schritte einzuleiten. "Das Ganze hat natürlich Konsequenzen", kündigt sie an und ergänzt: "Weder darf man alles veröffentlichen noch darf so über mich geschrieben werden!"

Am Sonntag hat sich zudem auch Gigi zu der Thematik geäußert und in seiner Instagram-Story versucht, die Wogen zu glätten. "Das war alles einvernehmlich, wir hatten beide Bock aufeinander!", beteuert er darin.

Die Nachricht an Tommy sei ironisch gemeint gewesen und auch mit entsprechenden Emojis versehen gewesen, meint der 25-Jährige, der seinem Buddy zudem schwere Vorwürfe macht: "Wie kannst du zulassen, dass deine Freundin dein Handy nimmt und auch noch in der Öffentlichkeit solche Sachen raushaut?"